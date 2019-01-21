В Челнах стартуют шахматные турниры среди челнинцев старшего поколения

21 января 2019 14:25 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

28 января в Набережных Челнах стартуют городские темпо-турниры по шахматам среди пенсионеров, посвященные Дню Защитников Отечества. Соревнования будут проводится в детско-юношеской спортивной школе «Этюд» на протяжении трех недель по понедельникам, средам и пятницам в 14:00.

К участию приглашаются пенсионеры по возрасту на день начала турнира по предъявлению пенсионного удостоверения. Турниры будут проводится в два этапа: классические шахматы на 15 досках и турниры по быстрым шахматам на 14 досках. Победителей ждут призы и подарки.

Мероприятие проводится под эгидой управления Пенсионного фонда, местного отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», детско-юношеской школы «Этюд» и ООО Торгового Дома «Ока».