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21 января 2019 14:26Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Татарстанская команда выиграла 3 этап Кубка России по лыжным гонкам

Татарстанские лыжники выиграли 3 этап Кубка России. Соревнования прошли в Кирово-Чепецке (Кировская область). По итогам соревнований татарстанцы завоевали 8 медалей (2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые).

В заключительный день 3 этапа спортсмены состязались в гонке преследования свободным стилем на 10 км (среди женщин) и 15 км (среди мужчин). В мужской гонке первые два места пьедестала почета заняли представители сборной Татарстана Андрей Феллер и Артем Николаев. В женской гонки татарстанские лыжницы Лариса Рясина и Светлана Кузнецова завоевали «серебро» и «бронзу».

Таким образом, в копилке сборной команды Республики Татарстан перед финальным этапом Кубка России – 2431 очко (1 место), позади Тюменская область (915,5) и Республика Коми (883,5). Заключительный этап Кубка России пройдет с 22 по 27 февраля 2019 года в Сыктывкаре.

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