Омские дзюдоисты выиграли 12 медалей на Мемориале Анатолия Хмелёва и Николая Анохина

В этом году традиционный турнир сменил сразу несколько статусов. Помимо того, что теперь он проводился в новом спортивном зале, по решению организаторов, нынче его участниками были не опытные атлеты, как прежде, а молодые борцы в возрасте до 23-х лет. Кроме того, впервые полноправными участницами состязаний стали еще и девушки. Свою положительную роль сыграл и тот факт, что соревнования проходили в статусе отборочных для участия в первенстве России.

За почетное право выступать на первенстве страны боролись молодые атлеты из 12-ти регионов: Воронежской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Омской, Новосибирской, Томской и Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Бурятия и Алтай. Среди 57-ми претендентов на медали было 4 мастера спорта, 34 кандидата в мастера спорта и 19 борцов, имеющих первый спортивный разряд.

Успешно выступили омичи, выигравшие 12 медалей – 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.

Конечно, больше всего омских поклонников дзюдо впечатлило выступление земляков – Кирилла Савченко, победившего в весовой категории до 81 кг, и Дмитрия Бусса, ставшего обладателем золотой медали в весовой категории до 60 кг. Серебряные медали завоевали омичи Данил Пожарицкий (до 60 кг), Полина Бухмиллер (до 57 кг), Валерия Тимошкина (до 63 кг) и Алина Давыдова (до 70 кг). Бронзовые награды на счету Григория Сочнева (до 60 кг), Георгия Бобылева и Михаила Гвоздева (оба – до 66 кг), Романа Шумского, Константина Богера (оба – до 73 кг) и Тимерлана Кенжекова (81 кг).

По итогам личных соревнований путевки на первенство России получили всего 14 спортсменов. Омскую область представят Дмитрий Бусс, Кирилл Савченко, Камила Кертик-оол, Полина Бухмиллер, Валерия Тимошкина и Алина Давыдова.

Интересной получилась борьба и в командном первенстве «Стенка на стенку», которому на турнире памяти Анатолия Хмелёва и Николая Анохина по традиции отдается весь третий день. Крепче всего «стенка» оказалась у дзюдоистов из команды «Омск-1». В решающем противостоянии за золотой кубок омичи встретились с сильной сборной Иркутска. Соперничество получилось очень жестким. После четырех поединков счет был равным – 2:2. И только в пятой схватке хозяевам татами удалось выйти вперед, а в шестой – закрепить свое преимущество, которого хватило для общей победы. Второе и третье места заняли сборные Иркутской области и Алтайского края соответственно.