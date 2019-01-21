Юные борцы отбираются на первенство страны

В зале борьбы специализированной школы олимпийского резерва прошло первенство Омской области по греко-римской борьбе сразу по двум возрастам – среди юношей 1999-2001 и 2002-2003 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 107 спортсменов из спортшкол Омска и области.

Во время церемонии торжественного открытия турнира удостоверение и знак «Кандидат в мастера спорта России» был вручен Александру Крикухе. Спортивную награду он получил из рук ветерана омской борьбы, лауреата спортивной премии Губернатора «Доблесть», известного детского тренера Виктора Чемоданова.

На коврах СШОР борьба шла не только за медали, но и за право представлять свой регион на первенстве Сибирского федерального округа. На соревнования поедут лучшие из лучших.

Среди старших участников чемпионами стали Александр Фролов (до 55 кг, ДЮСШ им. Ю.А. Крикухи), Данияр Алимжанов (до 60 кг, ЦСП), Дмитрий Перницкий (до 63 кг, ДЮСШ № 1), Данил Маршалко (до 67 кг, Павлоградский район), Ирлан Махмудов (до 72 кг, ДЮСШ им. Ю.А. Крикухи), Максим Коповой (до 77 кг, Исилькульский), Василий Говорков (до 82 кг, ЦСП/ОГУОР), Эльмар Велиев (до 97 кг, Одесский) и Евгений Кислицин (до 130 кг, ДЮСШ № 1).

Главная награда первенства области среди младших участников досталась Семёну Фатееву (до 42 кг, Таврический), Тарлану Алиеву (до 48 кг, ДЮСШ им. Ю.А. Крикухи), Григорию Шкабаре (до 51 кг, Оконешниковский), Павлу Турбину (до 66 кг, Оконешниковский), Даниилу Заносьеву (до 60 кг, ДЮСШ № 1), Руслану Хамзину (до 65 кг, Москаленский), Филиппу Лепешеву (до 71 кг, ДЮСШ № 19), Алексей Кондратьев (до 80 кг, Таврический), Владиславу Чернявскому (до 92 кг, СШОР) и Максиму Зайцеву (до 110 кг, СШОР).

Смотр лучших сибирских борцов 2002-2003 г.р. состоится в конце января в Абакане, а спортсменов 1999-2001 г.р. – в начале февраля в Бердске.