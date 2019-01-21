Пресс-конференция с Джеффом Монсоном

21 января 2019 14:33 Источник: «Советский спорт» Регион: Челябинская область

Завтра, 22 января, в 13-30, в пресс-центре "Гранада-пресс" (ул. Васенко, 63, оф. 405) состоится пресс-конференция с известным спортсменом, бойцом смешанных единоборств, двукратным чемпионом мира в рестлинге и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, российским гражданином и депутатом Красногорского городского округа Джеффом Монсоном, который недавно успешно перенес операцию по замене тазобедренного сустава в одной из больниц Миасса.

О том, как это было и о своих планах на ближайшее время расскажут сам Джефф Монсон и генеральный директор клиники FMC Степан Фирстов.