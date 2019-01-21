Продажа билетов на Ярыгинский турнир стартует 24 января

21 января 2019 14:35 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Билеты на XXX Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин» поступят в продажу 24 января. В этом году соревнования пройдут во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина (о. Отдыха, 12) 24-27 января.

Стоимость билетов на утренние поединки составляет 300 рублей, на вечернюю программу – 400 рублей. Для наиболее увлеченных любителей борьбы предусмотрены абонементы на все дни соревнований стоимостью 2000 рублей. Приобрести билеты можно будет в кассе Центрального стадиона (о. Отдыха, 15а) 24, 25, 26 и 27 января. Кассы будут работать в течение этих четырех дней с 09.00 до 18.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

Обращаем внимание зрителей, что в дни турнира парковка личного транспорта будет осуществляться перед Центральным стадионом и Домом спорта им. М. Дворкина. Просим по возможности пользоваться общественным транспортом.

Программа турнира:

24 января (четверг)

11.00-19.00 – предварительные схватки в весовых категориях: женщины – 50, 55, 59, 65 кг; мужчины – 57, 61, 70 кг.

25 января (пятница)

11.00-17.00 – предварительные схватки в весовых категориях:

женщины – 53, 57, 62, 68 кг; мужчины – 65, 79, 125 кг.

Утешительные встречи: женщины – 50, 55, 59, 65 кг; мужчины – 57, 61, 70 кг.

16.00-16.45 – церемония открытия турнира

17.00-19.00 – финалы: женщины – 50, 55, 59, 65 кг; мужчины – 57, 61, 70 кг.

26 января (суббота)

11.00-18.00 – предварительные схватки в весовых категориях:

женщины – 72, 76 кг; мужчины – 74, 86, 92, 97 кг.

Утешительные встречи: женщины – 53, 57, 62, 68 кг; мужчины – 65, 79, 125 кг.

18.00-20.00 – финалы: женщины – 53, 57, 62, 68 кг; мужчины – 65, 79, 125 кг.

27 января (воскресенье)

11.00-13.00 – утешительные встречи: женщины – 72, 76 кг; мужчины – 74, 86, 92, 97 кг.

13.00-16.00 – финалы: женщины – 72, 76 кг; мужчины – 74, 86, 92, 97 кг.

16.30 – церемония закрытия турнира.