FISU оценила тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 по фристайлу и сноуборду в кластере «Сопка»

21 января 2019 14:36 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Представители Международной федерации студенческого спорта (FISU) высоко оценили уровень организации тестового мероприятия Зимней универсиады-2019 по фристайлу и сноуборду и новый кластер «Сопка», где прошли соревнования. Делегация экспертов посетила объект Студенческих игр и спортивные состязания в рамках очередного инспекционного визита в Красноярск.

Генеральный директор FISU Пауло Феррейра назвал преимуществом «Сопки» тот факт, что в красноярском кластере построены трассы для всех дисциплин этих видов спорта, а также вся инфраструктура, необходимая спортсменам, тренерам, судьям и техническим специалистам: «С точки зрения организаторов, уровень подготовки трасс – достаточно высокий, FISU также регулярно получает обратную связь от спортсменов для того чтобы довести объект до идеального состояния. «Сопка» – хорошее наследие для Красноярска и не только: в будущем здесь смогут тренироваться и выступать профессиональные спортсмены со всего мира, это и было целью создания кластера. Я впервые в Красноярске, и восхищен всем, что сделано к Студенческим играм. На самой Зимней универсиаде-2019 я очень хочу посетить церемонию открытия и понемногу соревнования по всем видам спорта».

Тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 по фристайлу и сноуборду позволят лучше подготовить к Студенческим играм кластер «Сопка» и все задействованные в проведении состязаний службы, напомнил Милан Августин, директор зимних универсиад Международной федерации студенческого спорта (FISU): «Я уверен, что специалисты, которые участвуют в подготовке к Зимней универсиаде-2019, успеют отработать взаимодействие по всем направлениям в срок, и это уже было видно на тестовых соревнованиях по фристайлу и сноуборду, прошедших в декабре и январе. Думаю, спортсмены-участники Студенческих игр будут довольны кластером «Сопка», в том числе, новыми трассами, которые, на мой взгляд, являются объектами международного уровня и могут принимать этапы Кубка мира».

Напомним, что с 20 декабря 2018 года по 18 января 2019 года в красноярском кластере «Сопка» состоялись этапы Кубка России по фристайлу и первенство России по фристайлу среди юниоров в ски-кроссе, а с 20 декабря 2018 года по 19 января 2019 года – этапы Кубка России по сноуборду.