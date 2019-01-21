В Красноярском крае масштабно отпраздновали День снега

21 января 2019 14:37 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

20 января Красноярский край присоединился к празднованию Всероссийского дня снега. Ключевым мероприятием всероссийской акции стал III Сибирский Фестиваль керлинга, который прошел на катке «Центральный» на острове Отдыха.

Всего в мероприятии приняли участие около тысячи человек, среди них были и представители других регионов Сибирского федерального округа: Новосибирской, Томской, Иркутской областей, а также Республики Хакасия.

Программа фестиваля получилась весьма насыщенная. Каждый гость праздника смог попробовать свои силы в керлинге. Для этого на льду катка было организовано 9 дорожек. На протяжении всего воскресного дня организаторы проводили мастер-классы, эстафеты, знакомили гостей с правилами и секретами керлинга. Помогали разбираться в нюансах вида спорта профессиональные судьи и спортсмены. В их числе были и серебряные призеры международных соревнований по керлингу, прошедшие совсем недавно в Нидерландах, Василий Грошев и Анна Веневцева.

В этот день на льду прошли соревнования по керлингу. В состязаниях среди детей от 7 до 15 лет приняли участие 12 команд. Зрелищные игры прошли также и среди студенческих отрядов Сибирского федерального университета, в них приняли участие 22 команды. Победу в турнире одержала команда «СибИPincИ» отрядов «Сибиряк» и «ШИРА incorporation», второе место – у команды «БарСа» отрядов «Пандора» и «СапсаН», бронзовым призером стала команда «Пантырь» отрядов «Пандора» и «БОГАТЫРЬ».

С большим удовольствием к праздничному турниру «подключились» и взрослые керлингисты-новички. Желающих было столько, что игроки менялись каждые полчаса – после награждения одних команд к играм приступали следующие участники.

С большим азартом и удовольствием участники фестиваля проявляли себя в разнообразных локациях, расположенных по периметру катка. Одной из наиболее полюбившихся «станций» стал «керлинг-гольф». В эстафетах керлинга можно было принимать участие также всей командой. Игроков разделили на группы и предложили различные увлекательные задания. Конечно, каждое из них было связано с керлингом: «свип», «выкат керлингиста», «рисунок элемента игры в керлинг» и многие другие.

Победители состязаний получили футболки и сладкие призы от организаторов и массу положительных эмоций. Также все желающие смогли сфотографироваться на память о мероприятии с талисманом Зимней универсиады U-Лайкой.

Добавим, что также День снега отпраздновали в фанпарке «Бобровый лог». В программе мероприятия были детские соревнования по горным лыжам и сноуборду, семейные эстафеты, занятия с инструкторами на склоне и ледовом катке, анимационные программы.

Кроме того, еще одна площадка Всероссийского дня снега была организована в Дивногорске в спорткомплексе «Дивный», где прошел праздник «На лыжи, Дивногорск!». Мероприятие проводилось в рамках благотворительного проекта компаний «Российский алюминий», «En+Group», а также администрации города Дивногорска. Проект «На лыжи!» направлен на развитие лыжного спорта в Сибири и пропаганду лыжных гонок, как одного из наиболее доступных видов спорта.