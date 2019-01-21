В Челябинске подвели итоги шахматного фестиваля «Мемориал Лозоватского»

21 января 2019 14:38 Источник: «Советский спорт» Регион: Челябинская область

В южноуральской столице завершился международный шахматный фестиваль, посвященный памяти Михаила Лозоватского, программа которого состояла из трех турниров.

В турнире «А» участники имели шанс выполнить норму гроссмейстерского звания, но в этот раз возможностью никто не воспользовался. Победу в этом турнире одержал Алексей Безгодов из Кургана. Гроссмейстер завоевал на дистанции кругового турнира 6,5 очка из 9 возможных. На пол-очка отстал от победителя еще один обладатель высшего шахматного звания – Олег Корнеев (Испания). Третий приз достался Андрею Дрыгалову. Курганский международный мастер закончил турнир с результатом 5,5 очка.

В турнире «В» с нормой международного мастера не оказалось равных челябинскому мастеру FIDE Ярославу Ремизову (тренер Татьяна Шумякина). Пятнадцатилетний воспитанник челябинской спортшколы №9 завоевал 6,5 очка и стал обладателем не только первого приза турнира, но и уже второго балла нормы международного мастера по шахматам! Такой же итоговый результат показал Бахтияр Нугуманов. Казахстанский мастер FIDE стал вторым по дополнительным показателям, выполнив норму решающего третьего балла для получения звания международного мастера. Третий приз достался международному мастеру из Украины Антону Ситникову, набравшему 5,5 очка.

В шестой раз в этом году проводился рейтинговый турнир в память о первом президенте челябинской областной федерации шахмат Михаиле Лозоватском. Участниками турнира «С» стали 55 шахматистов самого разного возраста и уровня подготовки. Победителя рейтингового турнира определяли в девять туров по швейцарской системе.

Единоличным победителем опен-турнира, c результатом 7,5 очка стал Вадим Юмахужин из Кунашака. Кроме денежного приза Вадим завоевал право участвовать в 2019 году в одном из челябинских турниров с возможностью выполнения нормы международного мастера. По 6,5 очка завоевали по итогам турнира два воспитанника челябинской СШОР №9 – Никита Казанцев и Евгений Полосин. Дополнительные показатели расставили молодых шахматистов на пьедестале почета именно в таком порядке.

Организаторами были предусмотрены денежные призы не только шахматистам, попавшим в «десятку» сильнейших, но и в специальных номинациях опен-турнира. Так, в категории «юноши» победу одержал воспитанник челябинской шахматной школы Лев Резвый (5,5 очка). С таким же результатом финишировала сильнейшая среди «девушек » челябинка Елизавета Баранова. В категории «ветераны» наибольшее количество очков – 6 набрал Александр Щетинин из Верхнего Уфалея. У «женщин-ветеранов » результатом 4 очка первенствовала Екатерина Сумная.

Все вопросы по проведению и организации международного шахматного фестиваля «Мемориал М.А.Лозоватского-2019» успешно решили РОО «Челябинская областная Федерация шахмат» и МБУ СШОР №9 по шахматам и шашкам Челябинска. Генеральный спонсор турнира – Максим Шушарин. Справедливое судейство обеспечил IA Евгений Сомкин.