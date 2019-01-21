Татарстанские регбисты приняли участие в регби на снегу

21 января 2019 15:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Зеленограде (Москва) прошел первый Всероссийский турнир по снежному регби среди команд мальчиков 2007 г.р. «Снежный Завал-2019». Участвовали 24 команды со всей России. Турнир проходил по правилам «регби-пляжное», но на снегу.

В турнире приняла участие и команда юношей РСШОР «Динамо» (Татарстан), тренер Гарифуллин И.Р. Проиграв в группе лишь один матч команде хозяев СШОР № 111 (Зеленоград) со счетом 3-5, юные регбисты Республики Татарстан выиграли все оставшиеся матчи, но схема турнира была такова, что татарстанцам досталось лишь пятое место.

В конце мая в Зеленограде будут проходить Всероссийские соревнования по регби для юношей 2007 года «Золотой овал».

Лучшим игроком команды на турнире признан Валеев Азиз.