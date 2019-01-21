Биробиджанская «Надежда» обыграла лидера открытого чемпионата Хабаровска по хоккею с мячом

21 января 2019 15:45 Источник: «Советский спорт» Регион: Еврейская автономная область

На стадионе «Дальсельмаш» состоялся матч биробиджанской команды «Надежда» и лидера открытого чемпионата Хабаровска по хоккею с мячом командой «Ерофей» (г. Хабаровск).



Игра получилась очень зрелищной. Биробиджанскую команду активно поддерживали на трибунах горожане. Поболеть за «Надежду» пришло более 200 человек. После первого тайма счет остался 0:0, все мячи в ворота были заброшены во время второго тайма. Первый мяч забила хабаровская команда, однако, биробиджанским хоккеистам в итоге удалось не только сравнять счет, но и вырваться вперед на один мяч. Итог игры – 1:2 в пользу «Надежды». Однако, несмотря на победу в этой игре, команда «Надежда» не смогла обеспечить себе первое место в турнирной таблице, уступая «Ерофею» в количестве забитых мячей. ⠀



Чемпионат организован Федерацией хоккея с мячом г. Хабаровск. В чемпионате принимают участие хабаровские команды: «Политехник», «СДМ», «Ерофей», «Арсенал», «Нефтяник» и биробиджанская команда «Надежда». Участниками чемпионата являются коллективы физической культуры (любительские команды). Сейчас проходят ответные игры.