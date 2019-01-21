В Казани прошло Открытое первенство РТ по регби-7 - Советский спорт
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21 января 2019 15:47Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Казани прошло Открытое первенство РТ по регби-7

20 января в футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона г.Казани прошло открытое первенство Республики Татарстан по регби-7 среди юношей до 18 лет.

В турнире приняли участие 7 команд. В финальном матче победу праздновали игроки РСШОР «Динамо» (тренер П.А. Калашкин), которые вырвали победу у московской команды РК «Тушино» со счетом 19-14.

Лучший игрок команды РСШОР «Динамо» - Амир Бикчентаев.

Лучший игрок турнира – Марат Иванов (РСШОР «Динамо»).

На церемонии награждения присутствовал генеральный менеджер сборной России по регби-7 Саттаров Р.Г., который специально приехал в Казань на турнир, чтобы посмотреть ближайшие кадры сборной России.

Итоговые результаты:

  1. РСШОР «Динамо»-1 (Казань)
  2. РК «Тушино» (Москва)
  3. РК «Драконы» (Йошкар-ола)
  4. «Белые волки» (Москва)
  5. «Витязь» (Пермь)
  6. ДЮСШ «Спектр» (Казань)
  7. РСШОР «Динамо»-2 (Казань)
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