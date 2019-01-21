В Казани прошло Открытое первенство РТ по регби-7

21 января 2019 15:47 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

20 января в футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона г.Казани прошло открытое первенство Республики Татарстан по регби-7 среди юношей до 18 лет.

В турнире приняли участие 7 команд. В финальном матче победу праздновали игроки РСШОР «Динамо» (тренер П.А. Калашкин), которые вырвали победу у московской команды РК «Тушино» со счетом 19-14.

Лучший игрок команды РСШОР «Динамо» - Амир Бикчентаев.

Лучший игрок турнира – Марат Иванов (РСШОР «Динамо»).

На церемонии награждения присутствовал генеральный менеджер сборной России по регби-7 Саттаров Р.Г., который специально приехал в Казань на турнир, чтобы посмотреть ближайшие кадры сборной России.

Итоговые результаты: