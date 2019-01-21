Ульяновские спортсмены завоевали более десяти наград на соревнованиях ПФО

21 января 2019 15:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

Ульяновские спортсмены завоевали более десяти наград на соревнованиях Приволжского федерального округа

Представители региона добились успеха на состязаниях по биатлону, каратэ и художественной гимнастике. Соревнования проходили в городах России с 17 по 20 января.

Чемпионат и первенство ПФО по биатлону прошли на базе биатлонного комплекса «Заря» с 17 по 19 января. В состязаниях приняли участие около 60 спортсменов из Ульяновска, Саранска, Чебоксар и Казани. Спортсмены боролись за победу в спринте, масс-старте и смешанной эстафете в двух возрастных категориях: мужчины/женщины и юниоры/юниорки. В соревнованиях принял участие чемпион мира по летнему биатлону Юрий Шопин. Ульяновский спортсмен завоевал «золото» в спринте на 10 км среди мужчин. Всего ульяновцы завоевали шесть золотых и одну бронзовую медаль. Ольга Дмитриева оказалась первой в спринте на 10 км среди женщин и масс-старте. Иван Галушкин и Ольга Дмитриева стали лучшими в смешанной эстафете. Кроме того, Иван Галушкин в спринте на 7,5 км занял 3 место, а Роман Сурнев стал первым в масс-старте.

«Ульяновск в последние годы становится одним из главных центров российского биатлона. Созданная на основе государственно-частного партнерства биатлонная база «Заря» соответствует всем современным требованиям. На ней проводятся основные муниципальные и областные соревнования, а также значимые спортивные акции по зимним видам спорта, в том числе «Всероссийский день снега», «Лыжня России», «Олимпийский день». Таким образом, происходит популяризация биатлона и привлечение большего количества детей и подростков к здоровому образу жизни, мотивация устойчивого интереса к занятиям спортом. Около 500 ребят в Ульяновской области профессионально занимаются биатлоном. В 2018 году биатлон включен в базовые виды спорта и является единственным, вошедшим в зимние базовые виды спорта Ульяновской области», - отметил Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов.

В Тольятти с 18 по 19 января проходил межрегиональный турнир по каратэ «Кубок Союза». В рамках турнира были организованы соревнования по пяти видам единоборств: олимпийское каратэ (WKF), олимпийское тхэквондо (WT), рукопашный бой, смешанное боевое единоборство (MMA), армейский рукопашный бой. Турнир собрал 350 спортсменов из разных регионов России. Как отметил вице-президент региональной федерации каратэ, тренер-преподаватель высшей категории Евгений Касаткин, в олимпийском каратэ юный участник из Ульяновской области Матвей Юманов в своей категории (10-11 лет) завоевал «бронзу».

С победой в Ульяновск вернулись и художественные гимнастки. С 16 по 20 января в Саранске в спортивном комплексе «Мордовия» проходило первенство Приволжского федерального округа. В соревнованиях приняли участие более 60 сильнейших гимнасток из 13 регионов Поволжья. Девушки показывали свое мастерство в соревнованиях без предмета, а также с обручем, булавами, мячом и скакалкой. Юная спортсменка из Ульяновска Виктория Жданова завоевала серебро и получила первый взрослый разряд. В командном многоборье Ульяновская область заняла второе место и третье в групповых упражнениях.