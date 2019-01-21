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21 января 2019 15:48Источник: «Советский спорт»Регион: Ульяновская область

Ульяновские спортсмены завоевали более десяти наград на соревнованиях ПФО

Ульяновские спортсмены завоевали более десяти наград на соревнованиях Приволжского федерального округа

Представители региона добились успеха на состязаниях по биатлону, каратэ и художественной гимнастике. Соревнования проходили в городах России с 17 по 20 января.

Чемпионат и первенство ПФО по биатлону прошли на базе биатлонного комплекса «Заря» с 17 по 19 января. В состязаниях приняли участие около 60 спортсменов из Ульяновска, Саранска, Чебоксар и Казани. Спортсмены боролись за победу в спринте, масс-старте и смешанной эстафете в двух возрастных категориях: мужчины/женщины и юниоры/юниорки. В соревнованиях принял участие чемпион мира по летнему биатлону Юрий Шопин. Ульяновский спортсмен завоевал «золото» в спринте на 10 км среди мужчин. Всего ульяновцы завоевали шесть золотых и одну бронзовую медаль. Ольга Дмитриева оказалась первой в спринте на 10 км среди женщин и масс-старте. Иван Галушкин и Ольга Дмитриева стали лучшими в смешанной эстафете. Кроме того, Иван Галушкин в спринте на 7,5 км занял 3 место, а Роман Сурнев стал первым в масс-старте.

«Ульяновск в последние годы становится одним из главных центров российского биатлона. Созданная на основе государственно-частного партнерства биатлонная база «Заря» соответствует всем современным требованиям. На ней проводятся основные муниципальные и областные соревнования, а также значимые спортивные акции по зимним видам спорта, в том числе «Всероссийский день снега», «Лыжня России», «Олимпийский день». Таким образом, происходит популяризация биатлона и привлечение большего количества детей и подростков к здоровому образу жизни, мотивация устойчивого интереса к занятиям спортом. Около 500 ребят в Ульяновской области профессионально занимаются биатлоном. В 2018 году биатлон включен в базовые виды спорта и является единственным, вошедшим в зимние базовые виды спорта Ульяновской области», - отметил Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов.

В Тольятти с 18 по 19 января проходил межрегиональный турнир по каратэ «Кубок Союза». В рамках турнира были организованы соревнования по пяти видам единоборств: олимпийское каратэ (WKF), олимпийское тхэквондо (WT), рукопашный бой, смешанное боевое единоборство (MMA), армейский рукопашный бой. Турнир собрал 350 спортсменов из разных регионов России. Как отметил вице-президент региональной федерации каратэ, тренер-преподаватель высшей категории Евгений Касаткин, в олимпийском каратэ юный участник из Ульяновской области Матвей Юманов в своей категории (10-11 лет) завоевал «бронзу».

С победой в Ульяновск вернулись и художественные гимнастки. С 16 по 20 января в Саранске в спортивном комплексе «Мордовия» проходило первенство Приволжского федерального округа. В соревнованиях приняли участие более 60 сильнейших гимнасток из 13 регионов Поволжья. Девушки показывали свое мастерство в соревнованиях без предмета, а также с обручем, булавами, мячом и скакалкой. Юная спортсменка из Ульяновска Виктория Жданова завоевала серебро и получила первый взрослый разряд. В командном многоборье Ульяновская область заняла второе место и третье в групповых упражнениях.

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