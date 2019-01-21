Рәхмәт Татарстан! Хоккейный Сабантуй на Неделе Звезд Хоккея-2019

21 января 2019 15:49 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 12 по 20 января в четырех звездных матчах ЖХЛ, МХЛ и КХЛ приняло участие 122 хоккеиста из 61 клуба, 12 тренеров и 16 судей. Они использовали 250 комплектов формы и более 500 клюшек. В конкурсах Мастер-шоу было задействовано порядка 100 единиц спортивного оборудования.

10-й юбилейный Кубок Вызова МХЛ стал вторым в истории турнира, когда в основное время матча было заброшено всего 2 шайбы. Запад обыграл Восток в восьмой раз за 10 лет розыгрыша и в шестой раз подряд. Запад стал первой командой в истории Кубка Вызова, сохранившая свои ворота в неприкосновенности. 4 хоккеиста МХЛ – Марк Верба ("Русские Витязи"), Арсен Хисамутдинов ("Реактор"), Антон Васильев ("Динамо СПб"), Кирилл Марченко ("СКА-1946") стали участниками Мастер-шоу и Матча Звезд КХЛ.

Матч Звезд ЖХЛ стал самым результативным за три года, в нем было заброшено 6 шайб. Алена Миллс стала автором самого мощного броска в конкурсе мастерства – шайба от ее удара полетела со скоростью 127,04 км в час. Хоккеистки «Агидели» Мария Печникова и Николь Чупкова приняли участие в Мастер-шоу КХЛ.

В Казани дивизион Чернышева первенствовал в этот уикенд дважды – сначала в конкурсах хоккейного мастерства, а затем на следующий день в Матче Звезд.

По итогам шести состязаний Мастер-шоу сборная дивизиона Чернышева заработала 9 очков.

На Мастер-шоу хоккеисты удивляли не только хоккейным мастерством, но и неожиданными выступлениями, ярким образами и эффектными появлениями на льду.

Воскресный мини-турнир сборных четырех дивизионов запомнится яркой борьбой команд с первой и до последней минуты. Неудавшиеся камбэки, перестрелка в матче за третье место между дивизионами Тарасова и Харламова, три шайбы на последней минуте и буллитная победа дивизиона Харламова. В финале дивизион Чернышева сразу захватил лидерство, а команда дивизиона Боброва пыталась отыграться, но не смогла это сделать. Самыми результативными игроками мини-турнира стали Сергей Мозякин ("Металлург") и Стефан Да Коста ("Автомобилист"), набравшие по пять очков за турнир.

Еще одним запоминающимся моментом стал фантастический выход на лед Зинэтулы Билялетдинова. Он исполнил буллит под бурные овации благодарной публики – такого точно не увидишь в чемпионате!

Благодаря «умным» шайбам и чипам в форме игроков организаторы получили обширную статистику уикенда. Так, в конкурсе Круг на скорость Дмитрий Кагарлицкий разогнался до скорости 40,3 км/ч, а максимальную скорость в Матче Звезд показал Роман Старченко, разогнавшись до 37,1 км/ч. Марк Верба в одном из воскресных матчей отправил шайбу в полет со скоростью 115,5 км/ч. За два дня хоккеисты в сумме преодолели расстояние в 172,2 км.

Болельщики со всей страны

Любители хоккея со всей страны приехали в Татарстан и совершенно точно остались довольны. По свитерам болельщиков можно изучать географию КХЛ, а также эволюцию дизайна хоккейной формы. Каких только раритетов здесь нет. Здесь можно встретить болельщиков команд, которых давно нет в КХЛ и которых в Лиге вообще никогда не было. Но люди в этих городах всё равно смотрят чемпионат и болеют.

За звездами КХЛ, МХЛ и ЖХЛ наблюдали более 26 000 зрителей на трибунах в Нижнекамске и Казани. География продажи билетов охватила 14 стран, почти 60% билетов приобрели болельщики из 85 городов России.

Хоккейный праздник побывал и в Альметьевске, где местный хоккейный клуб «Нефтяник» вышел на лед против Команды Звёзд.

Танцы на льду и трехмерный экран на ледовой арене

В фантастических предматчевых шоу было задействовано более 650 артистов и персонала церемоний.

Стартовало субботнее хоккейное шоу на «Татнефть Арене» с предматчевого шоу. Оно подарило каждому зрителю поистине бесценные эмоции, ведь было подготовлено партнером Лиги, компанией Mastercard. 400 актеров на льду создали атмосферу масштабного татарского праздника. Их модные костюмы с хоккейным дизайном – это часть коллекции, созданной Mastercard по эскизам известного Российского модельера Игоря Чапурина.

Танцоры выстроили коридор, сквозь который на ледовую площадку один за одним вышли звездные сборные. Зарядившись энергией только что прошедшего на льду Сабантуя, они отправились на скамейки, и Мастер-шоу началось.

Полотно рекордной площадью 5000 кв.м. с помощью специального оборудования завесило весь периметр хоккейной коробки, превратив арену в громадный кинотеатр с хоккейным блокбастером. Самым удивительным был момент, когда за секунду импровизированный занавес был сброшен на лёд, а на синих линиях под удивленный возглас 9-тысячной арены материализовались звезды КХЛ

Талисманы – пятая команда Матча Звезд КХЛ

Настроение яркого хоккейного праздника создавали 30 маскотов клубов КХЛ. Они «зажигали» на трибунах и на ледовой площадке, побывали на необычной свадьбе, посетили местные достопримечательности и, конечно же, подарили зрителям нескончаемое количество позитивных эмоций во время шоу.

Всевидящее око ТВ

Впервые на российском ТВ и в истории производства хоккейных трансляций был использован 122-кратный объектив – он позволяет разглядеть каждую эмоцию игрока, каждую капельку пота на лице.

За прямыми трансляциями звездного уикенда наблюдали зрители в 25 странах. В совокупности в рамках четырех матчей прошло 830 минут эфира на КХЛ ТВ с участием 9 комментаторов. Во время Мастер-шоу комментатор Дмитрий Федоров, проигравший пари своему коллеге, сбрил бороду в прямом эфире.

Трансляции были организованы 140 сотрудниками ТВ-бригад с использованием 36 камер.

Следим за звездами онлайн

Общий охват в аккаунтах КХЛ в социальных сетях с пятницы по воскресенье составил 10 000 000 болельщиков. А видео с песней Мэттью Майоне набрало около 1 000 000 просмотров на всех платформах.

В аккаунтах социальных сетей МХЛ и ЖХЛ за прямыми трансляциями матчей в Нижнекамске следили более 690 000 зрителей из 75 городов. Охват аудитории двух групп ВКонтакте с пятницы по воскресенье составил более 530 000 подписчиков.

Сабантуй для хоккейных болельщиков

Организаторы приготовили болельщикам много сюрпризов на арене и на улице перед входом. Праздник начался задолго до того, как хоккеисты выйдут на лед.

В бросковой зоне Мегафона в фойе «Татнефть Арены» болельщиками было заброшено более 10 000 шайб.

В магазинах технического партнера Недели Звезд Хоккея КХЛ, компании Atributika&Club, в рамках недели Звезд Хоккея было продано более 10 000 единиц сувенирной продукции.

Надежные помощники – волонтеры

КХЛ традиционно привлекает к организации мероприятий Недели Звезд Хоккея молодых и активных, доверяя им ответственные задания. В подготовке турниров в Нижнекамске и Казани помогали 66 волонтеров в 10 функциональных направлениях. Суммарно они отработали 291 смену. Добровольцы стали частью одной большой команды организаторов, участников, гостей и зрителей, которые вместе сделали очередной яркий хоккейный праздник возможным!