Татарстанцы завоевали 10 медалей на чемпионате ПФО по настольному теннису

21 января 2019 16:28 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В период с 15 по 20 января в Казани в на площадке Центра бокса и настольного тенниса прошел чемпионат Приволжского федерального округа по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 11 регионов.

Результаты:

Мужчины. Одиночный разряд

1. Михаил Пайков, Нижний Новгород

2. Саъиди Исмаилов, Казань

3. Василий Лакеев, Нижний Новгород

3. Данила Травин, Казань

Женщины. Одиночный разряд

1. Дарья Чернова, Нижний Новгород

2. Елена Абаимова, Казань

3. Валентина Сабитова, Нижний Новгород

3. Антонина Савельева, Казань

Мужчины. Парный разряд

1. Данила Травин(Казань) / Евгений Регентов (Оренбург)

2. Руслан Алчимбаев / Илья Березин, Оренбург

3. Михаил Ефимов / Лев Волин, Самара

3. Дмитрий Щигорцов / Айнур Сабиров, Казань

Женщины. Парный разряд

1. Екатерина Зиронова (Самара) / Дарья Чернорай (Оренбург)

2. Арина Слаутина / Анна Бикбаева, Казань

3. Дарья Чернова / Элизабет Абраамян, Нижний Новгород

3. Екатерина Охотникова / Дарья Шадрина, Казань

Смешанный парный разряд

1. Евгений Регентов / Дарья Чернорай, Оренбург

2. Руслан Алчимбаев (Оренбург) / Екатерина Зиронова (Самара)

3. Андрей Попов / Элизабет Абраамян, Нижний Новгород

3. Лев Волин / Валерия Кудинова, Самара

Мужские команды

1. Республика Татарстан

2. Оренбургская область

3. Самарская область

3. Нижегородская область

Женские команды

1. Республика Татарстан

2. Нижегородская область

3. Оренбургская область

3. Самарская область

По итогам соревнований путевки на чемпионат России, который состоится с 25 февраля по 3 марта 2019 года в Москве, получили мужская и женская команды Республики Татарстан. В личных соревнованиях нашу республику будут представлять Саъиди Исмаилов, Данила Травин, Виталий Мурзин, Иван Степанов, Елена Абаимова, Антонина Савельева, Анна Бикбаева, Арина Слаутина, Екатерина Охотникова и Диана Иванова.