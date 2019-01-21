На базе "ГАУ РК "ЦСПСК" состоялись спринты в рамках республиканских первенств

21 января 2019 16:32 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

20 и 21 января спринтерскими гонками продолжились первенство Республики Коми среди юношей и девушек 15-16 лет и первенство памяти судьи всесоюзной категории А.И. Потолицына среди юношей и девушек 17-18 лет.

Вчера спортсмены среднего возраста (15-16 лет) пробежали гонку "коньковым" ходом. Золотые медали в спринте свободным стилем завоевали Юлия Рочева (Сыктывкар, "Фаворит") и Сергей Игнатов (Усть-Куломский район). Серебряными призерами стали Эдуард Терентьев (Ижемский район) и Олеся Ляшенко (Сыктывкар, "Фаворит"). Бронзовыми медалистами стали Вячеслав Артеев (Ненецкий автономный округ) и Арина Милькова (Сыктывкар, "Фаворит").



Четвертые - Алина Сопова (Ухта) и Владимир Рочев (Ненецкий автономный округ). Пятые - Вероника Буткина (Прилузский район) и Павел Мартюшев (Усть-Куломский район). Шестерку финалистов спринта замкнули Артем Терентьев (Ненецкий автономный округ) и Валерия Исак (Ухта).

Сегодня старшие юноши и девушки (17-18 лет) вышли на старт спринта классическим стилем. Среди девушек лучшим спринтером стала Дарья Абоносимова (Сыктывкар, "Фаворит"), среди юношей победил Александр Сметанин (Ижемский район). Второе место среди девушек заняла Милена Габушева (Сыктывкар, "Фаворит"). Третьей стала Дарья Канева (Ижемский район). Призерами юношеской гонки стали Александр Игнатов (Усть-Куломский район) и Тимофей Нутрихин (Сыктывкар, "Фаворит"), занявшие второе и третье места.



Четвертые - Карина Грибова (Сосногорск) и Валерий Бабиков (Ижемский район). Пятые - Влада Гуримская (Сыктывкар, "Фаворит") и Владислав Масленков (Ухта). Шестое место у Дианы Игушевой (Корткеросский район) и Дмитрия Третьякова (Усть-Куломский район).

Во вторник, 22 января, обе возрастные группы посоревнуются в «коньковой» гонке. На этом завершится первенство Республики Коми памяти судьи всесоюзной категории А.И. Потолицына среди юношей и девушек 17-18 лет.



Программу первенства среди лыжников 15-16 закроет эстафета, которую спортсмены пробегут в четыре этапа 23 января.

Напомним, на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной с 19 по 23 января команд проходят сразу два региональных соревнования по лыжным гонкам - первенство Республики Коми среди юношей и девушек 15-16 лет и первенство Республики Коми памяти судьи всесоюзной категории А.И. Потолицына среди юношей и девушек 17-18 лет. В совокупности соревнования собрали более 360 участников из городов и районов Республики Коми, а также Ненецкого автономного округа и Архангельской области.