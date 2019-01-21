Определился победитель Первого детского чемпионата по чесболу на кубок Инженерного

21 января 2019 16:53 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В спортивном комплексе УНИКС прошел первый турнир Казани по чесболу на кубок Инженерного института Казанского (Приволжского) федерального университета среди детских команд.

Организаторами турнира выступили Инженерный институт К(П)ФУ, Ассоциация профессиональных тренеров Татарстана и Федерация чесбола РТ.

В турнире приняли участие шесть команд, которые разбились на две подгруппы. В первой играли «Эксельсиор», «Динамика» и «Звезда-1», во второй – «Ровесник», «АТП» и «Звезда-2». В турнире участвовали дети не старше 2004 года рождения, в основном это были ребята 2007–2009 годов рождения. Участники турнира, несмотря на возраст, уже имели хорошую подготовку: среди них было много сильных перворазрядников, присутствовали чемпионы Татарстана, призеры республики и Приволжского федерального округа.

В одной команде играли одновременно и мальчики, и девочки, команды были смешанными и по возрасту. Детские коллективы были подготовлены и скомплектованы в основном школой олимпийского резерва имени Рашида Нежметдинова и Ассоциацией профессиональных тренеров РТ.

Первоначально в каждой подгруппе прошел круговой тур, по итогам которого определились победители и команды, занявшие второе и третье места. Лидеры подгрупп, команды «Ровесник» и «Звезда-1», встретились в финальном матче за первое место. После острейшей борьбы победителем турнира была признана команда «Звезда-1».

Главный судья турнира – судья международной категории Евгений Сабаев, подводя итоги состязаний, подчеркнул: «Мы в первый раз проводим такие соревнования с привлечением детей. До этого были студенческие турниры, были и турниры с участием ветеранов. По-моему, турнир удался на славу. Я как главный судья турнира работал на нем с удовольствием. Дети получили такой заряд бодрости, такое настроение у них, что сердце радуется – они с удовольствием играли. Я перед началом соревнований сомневался, получится ли. Ведь игра очень сложная: переживал, что будет много ошибок, будут перепрыгивать с одной линии на другую, будут нарушать правила. Но оказалось, что дети быстро схватывают, играют энергично, задорно, и досадных ошибок практически не было».

«Я считаю, что этот праздник, который нам устроили Федерация чесбола под руководством Степана Сильвестрова, Ассоциация профессиональных тренеров РТ и хозяева площадки – Инженерный институт Казанского федерального университета, удался на славу», – добавил он.

Стандартное время игры в чесбол – десять минут плюс пять секунд за каждый ход. На турнире для детей не стали менять эту традицию, так как уменьшение времени матча привело бы к ошибкам, цейтноту и нервозности. Страсти разыгрывались не только на двух больших шахматных досках, но и на трибунах. Друзья, мамы, папы, бабушки и дедушки с азартом поддерживали игроков. Такова особенность чесбола – ведь традиционные турниры по шахматам требуют тишины и спокойствия не только от участников, но и от зрителей. В чесболе же поддерживать с трибун своих не воспрещается.

Международный гроссмейстер по шахматам, заслуженный мастер спорта РТ, обладатель Кубка России среди мужчин, один из соучредителей Ассоциации профессиональных тренеров Татарстана Артем Ильин отметил: «Турнир замечательный. Он проводится для детей впервые. Юные шахматисты набираются опыта, учатся командной игре, учатся работать в коллективе, думать не только за себя, но и за соратников по команде и за соперника. Дети на эмоциях, родители на эмоциях. Матчи проходят очень зрелищно. Хочется, чтобы эта традиция сохранилась и преумножилась. Чтобы подобные турниры проводились регулярно, привлекая все больше и больше ребят».