Регистрация открыта: в Нижнекамске состоятся соревнования по триатлону и детский забег TIMERMAN - Советский спорт
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21 января 2019 16:53Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Регистрация открыта: в Нижнекамске состоятся соревнования по триатлону и детский забег TIMERMAN

14 июля в первый раз за всю историю проведения соревнований по триатлону командой TIMERMAN старт будет дан в Нижнекамске, где участникам предстоит преодолеть дистанции Спринт и Эстафета-спринт.

Спортсменам будет необходимо пройти три этапа: плавание, велогонка и бег. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте TIMERMAN. Участие в соревнованиях можно принять вместе с коллегами.

Размер регистрационного взноса при индивидуальном участии составляет от 1.050 до 1.800 рублей. Стоимость командного участия - от 2.100 до 3.600 рублей.

Для юных спортсменов будет организован детский забег «TIMERKIDS» на дистанцию 600 метров. Лимит количества участников — 100 человек. В забеге смогут принять участие дети в возрасте от 3 до 10 лет. Размер регистрационного взноса составляет от 140 до 240 рублей.

Всем участникам будет выдаваться стартовый номер и медаль участника на финише (с условием прохождения всей дистанции).

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