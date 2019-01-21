Регистрация открыта: в Нижнекамске состоятся соревнования по триатлону и детский забег TIMERMAN

21 января 2019 16:53 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

14 июля в первый раз за всю историю проведения соревнований по триатлону командой TIMERMAN старт будет дан в Нижнекамске, где участникам предстоит преодолеть дистанции Спринт и Эстафета-спринт.

Спортсменам будет необходимо пройти три этапа: плавание, велогонка и бег. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте TIMERMAN. Участие в соревнованиях можно принять вместе с коллегами.



Размер регистрационного взноса при индивидуальном участии составляет от 1.050 до 1.800 рублей. Стоимость командного участия - от 2.100 до 3.600 рублей.



Для юных спортсменов будет организован детский забег «TIMERKIDS» на дистанцию 600 метров. Лимит количества участников — 100 человек. В забеге смогут принять участие дети в возрасте от 3 до 10 лет. Размер регистрационного взноса составляет от 140 до 240 рублей.



Всем участникам будет выдаваться стартовый номер и медаль участника на финише (с условием прохождения всей дистанции).