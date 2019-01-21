В Алькеевском районе прошло первенство РТ по борьбе на поясах - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 января 2019 16:55Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Алькеевском районе прошло первенство РТ по борьбе на поясах

С 17 по 19 января в селе Базарные Матаки Алькеевского района состоялось Первенство Республики Татарстан по борьбе на поясах среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из 15 районов Республики Татарстан.

Альметьевск представили 4 воспитанницы СШОР отделения вольной борьбы. В результате соревнований альметьевские девочки привезли в свой город две бронзовые награды соревнований: Ялалтдинова Азалия, в весовой категории 57 кг, и Галиуллина Разиля, в весовой категории свыше 57 кг заняли третьи призовые места.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта