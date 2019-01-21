В Алькеевском районе прошло первенство РТ по борьбе на поясах

21 января 2019 16:55 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 17 по 19 января в селе Базарные Матаки Алькеевского района состоялось Первенство Республики Татарстан по борьбе на поясах среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из 15 районов Республики Татарстан.

Альметьевск представили 4 воспитанницы СШОР отделения вольной борьбы. В результате соревнований альметьевские девочки привезли в свой город две бронзовые награды соревнований: Ялалтдинова Азалия, в весовой категории 57 кг, и Галиуллина Разиля, в весовой категории свыше 57 кг заняли третьи призовые места.