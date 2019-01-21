Динамовцы подведут итоги 2018 года

21 января 2019 17:35 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

25 января в 10:00 в зале совещаний МВД по Республике Татарстан состоится заседание Пленума ОГО ФСО «Динамо» РТ.

Основными вопросами Пленума станут:

1. Отчет о деятельности Общества «Динамо» Республики Татарстан за 2018 года и задачах на 2019 год;

2. Об итогах комплексной Спартакиады по служебно-прикладным видам спорта 2018 года и утверждение Календарного плана и Положения комплексной Спартакиады по служебно-прикладным видам спорта на 2019 год;

3. Награждение победителей и призеров комплексной Спартакиады 2018 года по служебно-прикладным видам спорта, лучших спортсменов и тренеров.