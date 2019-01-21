Конькобежки Коми попали в финал Кубка России

21 января 2019 18:16 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Спортсменки республиканской «Спортивной школы олимпийского резерва № 4» Полина Букина (тренер В. Большаков) и Мария Ван (тренер Д. Порошкин) вернулись с Кубка России по конькобежному спорту (III этап), проходившего 17-18 января Москва в ледовом дворце «Крылатское».

Представительницы Коми соревновались на двух дистанциях. На 3000 м Марии Ван удалось занять 7 место, а Полине Букиной 11 место. Победительницей в этой дисциплине стала Елена Сохрякова (Краснодарский край-Ивановская область), второе место у Ольги Граф (Московская область-Омская область), замкнула тройку Елена Еранина (Владимирская область).

В масс-старте (16 кругов) Полина Букина остановилась в шаге от медалей, заняв 4 место, Мария Ван по итогам гонки в турнирной таблице расположилась вслед за своей землячкой - 5 место.

По итогам 3-х этапов в общем зачёте Мария Ван находится на 5 месте, а Полина Букина на 10 месте. Это даёт спортсменкам возможность участия в финале Кубка России по конькобежному спорту, который пройдет в Москве в конце февраля.