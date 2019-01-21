Более тысячи спортивно-массовых мероприятий было организовано в Ульяновской области во Всероссийский день снега

21 января 2019 18:17 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

Они прошли во всех муниципальных образованиях региона с 16 по 20 января. Участниками физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных состязаний стали более 46 тысяч ульяновцев.

Основная праздничная программа развернулась на Соборной площади 20 января. В торжестве приняли участие свыше 1500 жителей. Всероссийский день снега открыл Губернатор Сергей Морозов.

«Президент России поставил цель: в 2024 году в физическую культуру и спорт должно быть вовлечено не менее 55% населения страны. Для этого на финансирование спорта в региональном бюджете предусмотрено около 1,9 миллиарда рублей, которые будут направлены на строительство новых и реконструкцию существующих спортивных объектов. Мы должны обеспечить доступ жителей региона к качественной спортивной инфраструктуре. Этой зимой в регионе задействовано порядка 400 объектов. Залиты ледовые катки на дворовых и школьных площадках, работают крытые спортивные комплексы с искусственным льдом. С 1 января увеличена продолжительность работы спортивных объектов. Это сделано для того, чтобы в вечернее время работающие люди и студенты могли воспользоваться спортивной инфраструктурой», - сказал глава региона.

В День снега спортивно-массовые мероприятия для участников всех возрастов и соревнования по зимним видам спорта проходили в течение целого дня.

«Во всех парках, на стадионах и других спортивных объектах праздник зимних видов спорта отметили массовыми катаниями на лыжах и коньках, состязаниями по хоккею с мячом, зимнему мини-футболу и хоккею на валенках, веселыми эстафетами и спортивно-развлекательными программами. День снега отпраздновали более 46 тысяч человек в целом по области, - отметил Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов. - Дни здоровья и спорта будут проводиться ежемесячно. В их организации задействованы все отрасли: здравоохранение, образование, молодёжное развитие, культура и другие. В рамках Дня снега на базе физкультурно-оздоровительных комплексов Ульяновской области также работали площадки здоровья. Все посетители спортивных объектов получили консультацию врачей, измерили давление, прослушали лекции о здоровом образе жизни и правильном питании».

По итогам Всероссийского дня снега Сергей Морозов поручил профильному ведомству проработать вопрос о стимулирующих мерах поддержки лиц, занимающихся здоровым образом жизни, в том числе работодателей. Соответствующее поручение глава региона дал в ходе аппаратного совещания 21 января.