В Казани завершилось открытое зимнее первенство РТ по теннису - Советский спорт
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21 января 2019 18:18Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Казани завершилось открытое зимнее первенство РТ по теннису

В Казани на кортах Академии тенниса им.Ш.Тарпищева прошло открытое зимнее первенство Республики Татарстан по теннису среди спортсменов до 15 лет. В соревнованиях приняли участие около 50 теннисистов из Альметьевска, Лениногорска, Казани, Нефтекамска, Уфы, Кирова, Дмитрова, Ижевска, Чебоксар, Тольятти, Высокой Горы, Химок и Екатеринбурга.

В одиночном разряде среди юношей «бронзу» завоевал Александр Евдокимов из Альметьевска. Среди девушек победительницей турнира стала Полина Кратюк (Казань), третье место заняла Милана Сафиуллина (Казань).

В парном разряде среди юношей Роберт Галиуллин (Казань) с Ильей Рыльским (Дмитров) обыграли в финале дуэт из Альметьевска – Евдокимов/ Рамазан Вагизов.

В парном разряде среди девушек победу одержали Кратюк (Казань) / Виктория Милованова (Химки), переигравшие дуэт Дарьи Автамоновой (Киров) и Милены Майоровой (Казань).

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