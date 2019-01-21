Муса Галлямов стал победителем спортивно-музыкальной премии «Манзара-2019» - Советский спорт
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21 января 2019 18:19Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Муса Галлямов стал победителем спортивно-музыкальной премии «Манзара-2019»

19 января в столице Татарстана на обновленной арене Казанского государственного цирка прошла ежегодная спортивно-музыкальная премия «Манзара». Мероприятие включает в себя концертное шоу с живым выступлением артистов татарской эстрады, а также соревнованиями по борьбе корэш.

За звание чемпиона в абсолютной весовой категории боролись 32 спортсмена – батыры Сабантуев районов, городов Республики Татарстан, лучшие борцы России, Казахстана, Молдавии, Узбекистана и Таджикистана. Также для зрителей на сцене выступили знаменитые артисты Республики Татарстан Салават Фатхетдинов, Илсаф, Нурзада, Иван Громов, Динар Шаймарданов, Римма Никитина и другие.

По итогам упорной борьбы безоговорочным победителем премии стал двукратный чемпион мира, Мастер спорта России Муса Галлямов. В финале он оказался сильнее Радика Саляхова.

Премия «Манзара» проводится второй год подряд и уже собрала своих почитателей. В 2019 году онлайн-трансляцию посмотрели 20 тысяч человек. Украшением мероприятия стал розыгрыш автомобиля (Lada Granta в новом кузове) среди зрителей по купленным билетам.

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