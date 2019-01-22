Министр спорта Дмитрий Крикорьянц побывал в Кормиловке

В Кормиловке состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению XLIX областного сельского спортивно-культурного «Праздника Севера – Кормиловка-2019».

По традиции осмотр начался со стадиона «Олимпийский», где во время праздника пройдут соревнования по хоккею и мини-футболу, а также состоится торжественная церемония открытия и закрытия «Праздника Севера». Хоккейная площадка уже готова принимать финалистов турнира, осталось только подкорректировать некоторые косметические моменты. На поле стадиона ведется работа по формированию снежных конструкций, которые будут использоваться на открытии, игровой зоны для мини-футбола, ремонтируются флагштоки и факельная группа.

Вместе с заместителем министра Антоном Скоробогатовым, директором ОФСК «Урожай» Сергеем Бугаенко и начальником отдела спорта администрации Кормиловского района Владимиром Кирсановым Дмитрий Крикорьянц также побывал в легкоатлетическом манеже и спортивном зале спорткомплекса, где к выступлению на открытии будут готовиться фоновые группы и творческие коллективы.

На проведенном заседании первый заместитель главы Владимир Сыркин доложил, что на лыжной трассе практически ежедневно проводится утрамбовка снега, завершается подготовка мототрассы в Никитино. По словам одного из руководителей района, в Кормиловку к уже имеющимся 240 кроватям завезены еще 700 спальных мест из других районов.

Сергей Бугаенко, отчитываясь о спортивной части праздника, напомнил, что областное событие фактически вышло на финишную прямую: «В районах стартовали отборочные игры по хоккею и мини-футболу, настольному теннису и шашкам. Первые медали будут разыграны уже 26 января в Кормиловке – за награды поборются радиотелеграфисты. Хочу отметить, что в райцентре во время основной программы спартакиады пройдут еще 6 видов спорта. Еще 5 мы вынесли за пределы Кормиловского района. Например, биатлон традиционно проведем в Муромцево, где есть сертифицированная трасса, конькобежный спорт – в Омске, где находится самый лучший лед в регионе, шорт-трек – в Исилькуле, где есть крытый каток с искусственным льдом».

По словам первого заместителя министра культуры Омской области Ивана Шеина, Кормиловка обладает хорошей культурной базой и ресурсами, грамотными коллективами: «Уже в первый соревновательный день праздника местных жителей и гостей ждет концерт с презентацией районной команды. На открытии будет сделан акцент на многонациональный колорит района. Вечером в местном ДК выступит известная команда «Дилижанс», а для молодежи ежедневно будут организовываться дискотеки».

Как отметил главный режиссер церемоний открытия и закрытия спартакиады Игорь Абраменко, уже 12 февраля режиссерская группа в полном составе заедет в район, чтобы проводить ежедневные репетиции с фоновыми группами и творческими коллективами района – всего будет задействовано более 300 человек.

– Главная тема открытия – «Наша Родина – Сибирь», – раскрыл первые секреты Игорь Владимирович. – Здесь мы покажем дружную многонациональную семью Кормиловского района. Для участников соревнований и почетных гостей представители района вынесут три вида угощений, представляя три национальности. Не обойдется и без символов предстоящей Всемирной зимней Универсиады, которая стартует в Красноярске на следующий день после нашего открытия.

Для участников спортивной и культурной программ местные специалисты уже подготовили места для проживания – для этого будут задействованы кормиловский лицей, СОШ № 1, Дом детского творчества и, возможно, детский сад № 2. Питание организуют в кормиловском лицее, СОШ № 1 и Борчанской СОШ. Уже проработано меню.

Напомним, что XLIX областной сельский спортивно-культурный «Праздник Севера – Кормиловка-2019» пройдет с 28 февраля по 3 марта. В рамках спартакиады, в финальных соревнованиях которой примут участие более 1200 человек, запланированы 12 видов программы. Соревнования по шорт-треку, радиотелеграфии, биатлону, конькобежному спорту, настольному теннису и среди спортивных семей пройдут заранее перед областным праздником, по шашкам, хоккею, мини-футболу, лыжным гонкам, полиатлону и мотокроссу – в столице сельской олимпиады.