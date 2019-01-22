Представители омского киокусинкай выиграли 5 наград на первенстве Сибири

В Иркутске завершилось первенство Сибирского федерального округа по киокусинкай каратэ. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из 10-ти регионов Сибири.

Успешно выступили спортсмены Омской области, завоевавшие 5 медалей разного достоинства. Чемпионами соревнований стали Валерия Юдина (кумитэ, 14-15 лет), Карина Шухова (ката, 11-13 лет) и Валентин Калачёв (ката, 10-11 лет). «Серебро» досталось Дарье Могилёвой (ката, 14-15 лет) и Эдуарду Окшину (ката, 10-11 лет). В шаге от пьедестала остановились Валерия Юдина (ката, 14-15 лет) и Александр Тимошенко (ката, 10-11 лет).

Добавим, что Валерия Юдина, победив в контактном каратэ, тем самым выполнила норматив «Кандидат в мастера спорта России».