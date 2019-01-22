Сельские теннисисты провели первые официальные соревнования в рамках «Праздника Севера»

В Азово и Таре завершились отборочные соревнования «Праздника Севера – Кормиловка-2019» по настольному теннису и шашкам. Причем, для теннисистов этот турнир стал первым официальным соревнованием в рамках областной спартакиады.

Любопытно, что шашки до минувших выходных считались самым молодым видом спорта на «Празднике Севера» – в программу спартакиады они включены с 2012 года. Теперь «пальму первенства» у шашистов отобрали теннисисты.

В первых отборочных соревнованиях по настольному теннису приняли участие 25 команд Омской области: 13 – в южной зоне, 12 – в северной. Успешно этот раунд провели команды Полтавского, Омского, Исилькульского, Калачинского, Большеуковского, Саргатского и Называевского районов, которые теперь поведут борьбу за медали в финальном турнире. Восьмым участником финала станут хозяева спартакиады – кормиловские теннисисты.

В финальную часть турнира по шашкам пробились сборные Азовского, Калачинского, Исилькульского, Горьковского, Нижнеомского и Тарского районов. Седьмой участник определится после стыковой встречи между Таврическим и Тюкалинским районами – эти команды стали четвертыми на зональных соревнованиях. Восьмым участником финала по традиции станут хозяева «Праздника Севера». К слову, именно кормиловцы будут являться одними из фаворитов спартакиады – они чаще остальных добивались побед на сельском празднике в этой дисциплине (четырежды).

Добавим, что финальные соревнования по настольному теннису будут вынесены из основной программы «Праздника Севера» и пройдут 23-24 февраля (место пока не определено), а сельские шашисты разыграют медали в самой Кормиловке (28 февраля – 3 марта).