Юные спортсмены померились силами в хоккее с мячом

22 января 2019 10:07 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Товарищеские матчи по хоккею с мячом между детскими командами прошли в Поронайске.

В соревнованиях приняли участие хоккейные дружины из Смирных, Поронайска и села Победино. Скорость и мастерство владения клюшкой демонстрировали юные спортсмены 2004-2006 годов рождения.

Игра шла по круговой системе. По итогу хоккейных баталий Поронайск одолел команду села Победино со счётом 5:3. Последние в свою очередь отыгрались в схватке со Смирных, оформив в ворота соперника пять мячей. Так, смирныховцы проиграли всего одно очко, счёт составил 4:5. В противоборстве с поронайцами ребята из Смирных проявили несокрушимую волю к победе, выиграв со счётом 6:4.

Хоккеисты выражают огромную благодарность за помощь в организации игр Олегу Анатольевичу Разумову из отдела спорта и молодежной политики администрации Поронайска, а также тренеру-общественнику Валерию Файзулянову.