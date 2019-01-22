Юные спортсмены померились силами в хоккее с мячом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 января 2019 10:07Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

Юные спортсмены померились силами в хоккее с мячом

Товарищеские матчи по хоккею с мячом между детскими командами прошли в Поронайске.

В соревнованиях приняли участие хоккейные дружины из Смирных, Поронайска и села Победино. Скорость и мастерство владения клюшкой демонстрировали юные спортсмены 2004-2006 годов рождения.

Игра шла по круговой системе. По итогу хоккейных баталий Поронайск одолел команду села Победино со счётом 5:3. Последние в свою очередь отыгрались в схватке со Смирных, оформив в ворота соперника пять мячей. Так, смирныховцы проиграли всего одно очко, счёт составил 4:5. В противоборстве с поронайцами ребята из Смирных проявили несокрушимую волю к победе, выиграв со счётом 6:4.

Хоккеисты выражают огромную благодарность за помощь в организации игр Олегу Анатольевичу Разумову из отдела спорта и молодежной политики администрации Поронайска, а также тренеру-общественнику Валерию Файзулянову.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта