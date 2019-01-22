Определен состав сборной России на Ярыгинский турнир

22 января 2019 10:10 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды, которая примет участие в XXX Международном турнире по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». На турнире за медали поборются 16 представителей Красноярского края. Напомним, соревнования пройдут с 24 по 27 января во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина (о. Отдыха, 12).

Кстати, Гран-при «Иван Ярыгин» по женской борьбе впервые проводится в статусе рейтингового турнира UWW. Поэтому, как и в мужском турнире, Россия может выставить максимум пять спортсменок в каждой весовой категории.

Что касается состава мужской команды, как сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России, Заур Угуев травмирован и пропустит Ярыгинский турнир. Кроме того, от соревнований решением тренерского штаба освобожден Абдулрашид Садулаев.

Состав сборной России

Мужчины

До 57 кг. Абасгаджи Магомедов, Хуреш-оол Дондук-оол, Амиран Гуважоков, Арыйаан Тютрин, Муслим Садулаев.

До 61 кг. Рамазан Ферзалиев, Магомедрасул Идрисов, Майдыр Донгак (Красноярский край), Эдуард Григорьев, Семен Владимиров.

До 65 кг. Ахмед Чакаев, Муслим Сайдулаев, Гаджимурад Рашидов, Начын Куулар (Красноярский край), Курбан Шираев.

До 70 кг. Магомедрасул Газимагомедов, Давид Баев, Разамбек Жамалов, Анзор Закуев, Чермен Валиев.

До 74 кг. Заурбек Сидаков, Тимур Бижоев, Магомед Курбаналиев, Никита Сучков (Красноярский край), Арсалан Будажапов.

До 79 кг. Ахмед Гаджимагомедов, Гаджи Набиев, Алан Засеев, Халил Аминов, Магомед Рамазанов.

До 86 кг. Даурен Куруглиев, Владислав Валиев, Сослан Кцоев, Омар Зияутдинов, Магомедшариф Биякаев.

До 92 кг. Батырбек Цакулов, Анзор Уришев (Красноярский край), Алихан Жабраилов, Магомед Курбанов, Азамат Закуев.

До 97 кг. Шамиль Мусаев, Игорь Овсянников (Красноярский край), Расул Магомедов, Тамерлан Расуев, Эрик Джиоев (Красноярский край).

До 125 кг. Анзор Хизриев, Саид Гамидов, Зелимхан Хизриев, Павел Кривцов, Остап Пасенок.

Женщины

До 50 кг. Анжелика Ветошкина, Надежда Соколова, Елена Вострикова (Красноярский край), Мария Тюмерекова, Валерия Чепсаракова.

До 53 кг. Екатерина Полещук, Наталья Малышева, Алена Куулар, Лейла Карымова, Надежда Третьякова.

До 55 кг. Виктория Ваулина, Стальвира Оршуш, Марина Симонян, Нина Менкенова, Екатерина Вербина.

До 57 кг. Ольга Хорошавцева (Красноярский край), Хадижат Муртузалиева, Александра Ниценко (Красноярский край), Наталья Волжанина.

До 59 кг. Светлана Липатова, Анастасия Яковлева, Алена Сангадиева, Зельфира Садраддинова.

До 62 кг. Анжела Фоменко, Ульяна Тукуренова, Елизавета Сорокина, Дарья Бобрулько, Анна Щербакова.

До 65 кг. Мария Кузнецова, Юлия Пронцевич (Красноярский край), Наталья Федосеева, Динара Салихова (Красноярский край).

До 68 кг. Ханум Велиева (Красноярский край), Кристина Еремина, Юлия Максимова (Красноярский край).

До 72 кг. Татьяна Колесникова, Евгения Захарченко, Алена Стародубцева (Красноярский край).

До 76 кг. Ксения Буракова (Красноярский край), Алена Перепелкина, Кристина Шумова (Красноярский край), Элмира Халаева.