Татарстанцы завоевали 4 медали на Всероссийских детских соревнованиях по сноуборду

С 14 по 18 января на базе ГЛЦ «Райдер» (Челябинская область, г.Миасс) прошли Всероссийские детские соревнования по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом-гигант (PGS), параллельный слалом (PSL) и сноуборд-кросс (SBX).
В соревнованиях приняли участие 146 юных спортсменов, представляющих команды Московской, Ленинградской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, Пермского, Красноярского края, Удмуртской республики, Татарстана и ХМАО.
15 января состоялись старты в дисциплине параллельный слалом-гигант. 16 января спортсмены состязались в дисциплине параллельный слалом. В последний день соревнований, 17 января, были определены сильнейшие в дисциплине сноуборд-кросс.
Результаты соревнований:
PGS, девушки 2006-2007 г.р.
1 место: Полина Борисенко — Красноярский край.
2 место: Яна Ульянова — Челябинская область.
3 место: Анфиса Шуршикова — Москва.
PGS, девушки 2004-2005 г.р.
1 место: Алина Рафикова — Челябинская область.
2 место: Дарья Белова — Республика Татарстан.
3 место: Ангелина Милованова — Москва.
PGS, юноши 2006-2007 г.р.
1 место: Всеволод Гашков — Красноярский край.
2 место: Макар Редих — Челябинская область.
3 место: Тимур Лукманов — Челябинская область.
PGS, юноши 2004-2005 г.р.
1 место: Никита Овсянников — Красноярский край.
2 место: Валентин Ефименко — Челябинская область.
3 место: Александр Ефремов — Республика Татарстан.
PSL, девушки 2006-2007 г.р.
1 место: Анфиса Шуршикова — Москва.
2 место: Яна Горбунова — Пермский край.
3 место: Яна Ульянова — Челябинская область.
PSL, девушки 2004-2005 г.р.
1 место: Алина Рафикова — Челябинская область.
2 место: Полина Каримова — Красноярский Край.
3 место: Анна Болтаева — Республика Татарстан.
PSL, юноши 2006-2007 г.р.
1 место: Михаил Пнёв — Красноярский край.
2 место: Артём Лукичёв — Московская область.
3 место: Георгий Башуров — Новосибирская область.
PSL, юноши 2004-2005 г.р.
1 место: Александр Ефремов — Республика Татарстан.
2 место: Валентин Ефименко — Челябинская область.
3 место: Марк Масловский — Красноярский край.
SBX, девушки 2006-2007 г.р.
1 место: Дарья Черкасова — Магаданская область.
2 место: Екатерина Потанина — Магаданская область.
3 место: Александра Сачкова — Красноярский край.
SBX, девушки 2004-2005 г.р.
1 место: Софья Гумарова — Красноярский край.
2 место: Полина Каримова — Красноярский край.
3 место: Димитра Вычужанина — Красноярский край.
SBX, юноши 2006-2007 г.р.
1 место: Илья Соколов — Ленинградская область.
2 место: Эдвард Юзефовский — Ленинградская область.
3 место: Артём Лукичёв — Московская область.
SBX, юноши 2004-2005 г.р.
1 место: Лев Житников — Ленинградская область.
2 место: Марк Масловский — Красноярский край.
3 место: Владимир Шувалов — Магаданская область.
Кубок Райдера, PGS:
1 место: Ксения Кайсина — Республика Удмуртия.
2 место: Евгения Лысенко — Тюменская область.
3 место: Глафира Волгина — Челябинская область.
Кубок Райдера, PGS:
1 место: Никита Вестников — Пермский край.
2 место: Матвей Коптев — Пермский край.
3 место: Игорь Надыршин — Сахалинская область.
Кубок Райдера, PSL:
1 место: Ксения Кайсина— Республика Удмуртия.
2 место: Алёна Анасенко — ХМАО-Югра.
3 место: Кристина Шерстобитова — Пермский Край.
Кубок Райдера, PSL:
1 место: Игорь Надыршин — Сахалинская область.
2 место: Никита Вестников — Пермский край.
3 место: Владислав Гельфер — Сахалинская область.