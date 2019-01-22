Татарстанцы завоевали 4 медали на Всероссийских детских соревнованиях по сноуборду

22 января 2019 10:11 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 14 по 18 января на базе ГЛЦ «Райдер» (Челябинская область, г.Миасс) прошли Всероссийские детские соревнования по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом-гигант (PGS), параллельный слалом (PSL) и сноуборд-кросс (SBX).

В соревнованиях приняли участие 146 юных спортсменов, представляющих команды Московской, Ленинградской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, Пермского, Красноярского края, Удмуртской республики, Татарстана и ХМАО.

15 января состоялись старты в дисциплине параллельный слалом-гигант. 16 января спортсмены состязались в дисциплине параллельный слалом. В последний день соревнований, 17 января, были определены сильнейшие в дисциплине сноуборд-кросс.

Результаты соревнований:

PGS, девушки 2006-2007 г.р.

1 место: Полина Борисенко — Красноярский край.

2 место: Яна Ульянова — Челябинская область.

3 место: Анфиса Шуршикова — Москва.

PGS, девушки 2004-2005 г.р.

1 место: Алина Рафикова — Челябинская область.

2 место: Дарья Белова — Республика Татарстан.

3 место: Ангелина Милованова — Москва.

PGS, юноши 2006-2007 г.р.

1 место: Всеволод Гашков — Красноярский край.

2 место: Макар Редих — Челябинская область.

3 место: Тимур Лукманов — Челябинская область.

PGS, юноши 2004-2005 г.р.

1 место: Никита Овсянников — Красноярский край.

2 место: Валентин Ефименко — Челябинская область.

3 место: Александр Ефремов — Республика Татарстан.

PSL, девушки 2006-2007 г.р.

1 место: Анфиса Шуршикова — Москва.

2 место: Яна Горбунова — Пермский край.

3 место: Яна Ульянова — Челябинская область.

PSL, девушки 2004-2005 г.р.

1 место: Алина Рафикова — Челябинская область.

2 место: Полина Каримова — Красноярский Край.

3 место: Анна Болтаева — Республика Татарстан.

PSL, юноши 2006-2007 г.р.

1 место: Михаил Пнёв — Красноярский край.

2 место: Артём Лукичёв — Московская область.

3 место: Георгий Башуров — Новосибирская область.

PSL, юноши 2004-2005 г.р.

1 место: Александр Ефремов — Республика Татарстан.

2 место: Валентин Ефименко — Челябинская область.

3 место: Марк Масловский — Красноярский край.

SBX, девушки 2006-2007 г.р.

1 место: Дарья Черкасова — Магаданская область.

2 место: Екатерина Потанина — Магаданская область.

3 место: Александра Сачкова — Красноярский край.

SBX, девушки 2004-2005 г.р.

1 место: Софья Гумарова — Красноярский край.

2 место: Полина Каримова — Красноярский край.

3 место: Димитра Вычужанина — Красноярский край.

SBX, юноши 2006-2007 г.р.

1 место: Илья Соколов — Ленинградская область.

2 место: Эдвард Юзефовский — Ленинградская область.

3 место: Артём Лукичёв — Московская область.

SBX, юноши 2004-2005 г.р.

1 место: Лев Житников — Ленинградская область.

2 место: Марк Масловский — Красноярский край.

3 место: Владимир Шувалов — Магаданская область.

Кубок Райдера, PGS:

1 место: Ксения Кайсина — Республика Удмуртия.

2 место: Евгения Лысенко — Тюменская область.

3 место: Глафира Волгина — Челябинская область.

Кубок Райдера, PGS:

1 место: Никита Вестников — Пермский край.

2 место: Матвей Коптев — Пермский край.

3 место: Игорь Надыршин — Сахалинская область.

Кубок Райдера, PSL:

1 место: Ксения Кайсина— Республика Удмуртия.

2 место: Алёна Анасенко — ХМАО-Югра.

3 место: Кристина Шерстобитова — Пермский Край.

Кубок Райдера, PSL:

1 место: Игорь Надыршин — Сахалинская область.

2 место: Никита Вестников — Пермский край.

3 место: Владислав Гельфер — Сахалинская область.