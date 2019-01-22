«Динамо-Казань» уступило «Уральскому Трубнику» в чемпионате России по хоккею с мячом

22 января 2019 10:12 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В очередном туре чемпионата России по хоккею с мячом «Динамо-Казань» в Первоуральске уступило местному «Уральскому Трубнику». Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу команды хозяев.

Голы: Ларионов, 20 (0:1); Герасимов, 21 (1:1); Черных, 27 (2:1); Обухов, 33 (2:2); Ширяев, 44, 58, 60 (5:2); Черных, 64 (6:2); Орлов,85 (7:2); Ларионов, 89 (7:3).

В ближайшие две недели в чемпионате России по хоккею с мячом будет перерыв, вызванный проведением мирового первенства. Следующий матч татарстанская команда проведет 6 февраля в Казани против ульяновской «Волги».