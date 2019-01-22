Хоккеисты «Нефтяника» вышли в плей-офф ВХЛ

22 января 2019 10:13 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В очередном туре Высшей хоккейной лиги «Нефтяник» на своем льду разгромил «Ермак».

В первой же атаке хозяева открыли счет: атаку Михаила Мокина и Динара Хамидуллина четко довел до завершения Ярослав Альшевский. Ближе к середине 20-минутки братья Альшевские заработали еще по одному ассистентскому баллу, а Михаил Мокин на этот раз был записан в протокол, как автор гола. На 16 минуте диктор вновь объявил фамилии Мокина и Станислава Альшевского – 3:0.

Во втором периоде Хуго Янсонс выдал пас еще одному защитнику Максиму Салахову и счет стал 4:0. Получив большинство в середине встречи, «Нефтяник» успешно им воспользовался. Пятый гол в матче снова записала на себя вторая пятерка: передачи на счету Мокина и Хамидуллина, голом отметился Станислав Альшевский. Вскоре главный арбитр заставил сердца альметьевских болельщиков екнуть – в ворота «Нефтяника» был назначен буллит. Но Андрей Филоненко с честью с ним справился.

После второго перерыва окончательный счет установил Кирилл Адамчук, мощным броском не оставивший никаких шансов вратарю «Ермака».

Одержав эту победу, «Нефтяник» официально гарантировал себе участие в матчах плей-офф. Впереди у татарстанской команды четыре встречи на выезде: 25 января с «Югрой» и далее через день с «Рубином», «СКА-Невой» и «Динамо».