Легкоатлеты Коми собрали полный комплект медалей на чемпионате и первенстве СЗФО в Смоленске

22 января 2019 11:50 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В Смоленске завершились чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике. Большую часть сборной Коми на соревнованиях составили воспитанники «Спортивной школы олимпийского резерва №1».

На турнире нашим спортсменам удалось собрать несколько медалей различного достоинства. В первый день состязаний золотые медали завоевали Екатерина Сагитова (категория до 18 лет) и Татьяна Ногтева (категория до 20 лет). Девушкам не было равных на дистанции 400 метров. Еще одно «золото» на дистанции 60 м в общую копилку добыл тренер сборной Иван Балясников. В сотые доли секунды от золотой медали остановилась Владислава Карпова – выпускница СШОР №1, которая продолжает выступать за Коми в параллельном зачете с Санкт-Петербургом. На дистанции 60 метров среди женщин замкнула тройку призеров Екатерина Балясникова.

К сожалению, Евгению Кононученко не хватило сил войти в призовую тройку на дистанциях 60 и 400 м. Но в финал смогли пробиться Дарья Аксентюк и Александра Попова (60 метров).

На второй день турнира «золотой дубль» оформили Екатерина Сагитова (200 метров) и Татьяна Ногтева (800 метров). Владислава Карпова завоевала вторую серебряную медаль в сложной дисциплине – 60 метров с барьерами. На дистанции в 200 метров Иван Балясников занял третье место.

В третий день заключительной дисциплиной была эстафета 4Х200 метров. Наш квартет девушек: Екатерина Сагитова, Владислава Карпова, Дарья Аксентюк и Александра Попова одержали уверенную победу и принесли сборной Коми еще одну золотую медаль.

Показав высокие результаты, Екатерина Сагитова и Татьяна Ногтева продолжат спортивный сезон уже в рамках первенства России.