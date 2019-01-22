Определились победители первенства и чемпионата Татарстана по горным лыжам

22 января 2019 11:52 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

На «Свияжских холмах» подвели итоги первенства и чемпионата Татарстана по горным лыжам. В соревнованиях приняли участие порядка 80 спортсменов из 6 городов республики. Горнолыжники определили сильнейших в двух дисциплинах: слалом и слалом-гигант.

Чемпионат РТ. Слалом. Женщины

1. Зульфия Латыпова, Дубъязы

2. Наталья Афанасьева, Казань

Чемпионат РТ. Слалом. Мужчины

1. Сергей Наумов, Кукмор

2. Мурат Ибятов, Кукмор

3. Евгений Бочкарев, Набережные Челны

Чемпионат РТ. Слалом-гигант. Женщины

1. Зульфия Латыпова, Дубъязы

2. Наталья Афанасьева, Казань

3. Резеда Лачкова, Набережные Челны

Чемпионат РТ. Слалом-гигант. Мужчины

1. Сергей Наумов, Кукмор

2. Евгений Бочкарев, Набережные Челны

3. Андрей Прошин, Набережные Челны.

С результатами первенства РТ, результаты которого пошли в зачет XII Спартакиады учащихся Республики Татарстан можно ознакомиться по ссылке.