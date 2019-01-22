В Казани пройдет учебно-тренировочный семинар по джиу-джитсу

22 января 2019 12:20 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

26 января (с 16:00 до 20:30) и 27 января (с 11:00 до 15:00) на базе Казанского государственного медицинского университета (ул.Маяковского, 11) пройдет учебно-тренировочный семинар по джиу-джитсу.

Одним из почётных гостей семинара станет Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира по самбо, обладатель чёрных поясов по дзюдо, традиционному джиу-джитсу, бразильскому джиу-джитсу, национальный тренер США и Мексики Зураб Бекошвили. В декабре 2018 года он стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, одержав в финальном поединке убедительную победу над 7-кратным чемпионом мира Ниалл Йамане.

Мероприятие проводится Общественной организацией Республики Татарстан «Интернациональная организация айкидо Айкикай» и Интернациональным альянсом буджитсу Республики Татарстан. Федерации воспитали более 250 мастеров международного уровня по айкидо, джиу-джитсу, каратэ и рукопашному бою.

С июня 2015 года ОО РТ «ИОАА» является единственной организацией на территории Татарстана, официально представляющей International Aikikai Organization и имеет эксклюзивное право развивать айкидо в республике.