Гимнастки Республики Коми стали третьими в общекомандном зачете первенства СЗФО

22 января 2019 13:40 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

С 16 по 20 января в Архангельске, на ковре «Норд Арены» состоялось первенство Северо-Западного федерального округа по художественной гимнастике.

В соревнованиях приняли участие 150 лучших гимнасток в возрасте от 11 до 15 лет из Архангельской, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Калиниградской областей, республик Коми и Карелии.

Сборную нашего региона представляли 14 гимнасток, которые выступали как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях и четверо тренеров и судей.

По итогам соревнований в групповых упражнениях по программе Кандидатов в мастера спорта команда Республики Коми заняла второе место. Победителями стали гимнастки Ленинградской области. На третье позиции расположились спортсменки Мурманской области.

В рамках турнира прошел отбор IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года, где наши "групповички" также стали серебряными призерами.

«Такого результата у нас не было. В последнее время высокий рзультат был у "мастеров". Хочется отметить, что очень удачно сложился состав этой команды. Все девочки друг друга видят и понимают. И работа над программой тоже была проделана большая. Она постоянно совершенствовалась. Отсюда и результат. Хотя выступать в Архангельске было не просто. Зал, в первую очередь высотой потолков, сильно отличается от нашего. Приходилось учитывать это постоянно, выполняя бросковые элементы. Но девочки справились. Нужно работать дальше и стремится к более высоким результатам», - прокомментировала итоги выступления президент Федерации художественной гимнастики Республики Коми Ольга Куклина.

В индивидуальном зачете по программе Кандидатов в мастера спорта гимнаста из Коми Арина Штарк стала победительницей соревнований и завоевала право представлять регион в сборной СЗФО на первенстве России. Также в состав окружной команды вошла еще одна представительница нашей республики Маргарита Опря.

"Здесь тоже была проделана огромная работа по подготовке спортсменок. Перспективы у гимнасток хорошие. Хочется пожелать успехов им и будем надеяться, что девочек заметят", - отметила Ольга Куклина.

Отметим, что в общекомандном зачете, сборная Республики Коми заняла третье место. Первенствовали хозяйки соревнований – сборная Архангельской области, на втором месте – Ленинградская область.

Первенство России по художественной гимнастике стартует 28 января в Казани.