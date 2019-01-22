Министерство спорта подвело итоги 2018 года

22 января 2019 14:37 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

Сегодня, 22 января, в малом зале правительства Новосибирской области состоялось пленарное заседание коллегии министерства физической культуры и спорта региона. Его тема звучала так: «О подведении итогов работы за 2018 год и приоритетных планах развития на 2019 год с учётом реализации стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года».

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. А с основным докладом выступил министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов. В частности он отметил:

– В 2018 году на территории области прошло 533 соревнования всероссийского, сибирского и областного уровней, в них приняло участие 135 919 человек. Спортсменами Новосибирской области завоевало 1883 медали на соревнованиях сибирского, всероссийского и международного уровней. По сравнению с 2017 годом количество кандидатов в сборные команды Российской Федерации выросло на 117 человек. Анализ состава занимающихся указывает на то, что доля спортсменов, переходящих с этапа на этап спортивной подготовки в наших учреждениях, выше общероссийских на ранних этапах, а вот на этапе совершенствования спортивного мастерства наши потери выше общероссийских. Это должно стать предметом тщательного изучения и формирования мер укрепления наших позиций, поскольку данный показатель остаётся ключевым в оценке деятельности регионов, установленных Концепцией подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года и в проекте Концепции подготовки спортивного резерва в Новосибирской области.

Также с докладами выступили директор муниципального казённого учреждения «Отдел физической культуры и спорта» города Бердска Светлана Ашихмина и руководитель проекта «Единый информационно-аналитический портал сферы физической культуры и спорта» Регионального центра спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва Дмитрий Декар. Светлана Ашихмина остановилась на теме развития физической культуры и спорта в Бердске в 2018 году и перспективах на 2019 год. А Дмитрий Декар рассказал об информационном портале, после чего собравшиеся обменялись мнениями о проблемах, которые были подняты в докладах.

В завершении мероприятия представителям сферы физической культуры и спорта, добившимся в 2018 году наиболее высоких показателей в работе, были вручены ведомственные награды министерства спорта России, правительства Новосибирской области и министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.