В Заинске прошли соревнования по скоростной радиотелеграфии

22 января 2019 15:40 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В молодежном центре «Заинск-2» прошли соревнования по скоростной радиотелеграфии Азбука Морзе среди школьников 6-7-х классов. Мероприятие организовано Заинским отделением ДОСААФ совместно с Управлением образования и Управлением по делам молодежи и спорта города.

Участников соревнований на параде открытия приветствовали председатель Совета радиолюбителей России Евгений Радыгин, председатель Заинской МО ДОСААФ РТ Николай Глухов, представители районной администрации. Благодарностью организаторов за высокий профессионализм и патриотическое воспитание молодежи был награжден активист местной оборонной организации Валерий Гиричев – радиолюбитель, который в течение многих лет пропагандирует радиоспорт в районе.

В упорной борьбе участники определили сильнейших в дисциплине «прием-передача радиофонограмм со скоростью записи 140 знаков в минуту.

По итогам соревнований чемпионом признан Владимир Сафонов. 2 место занял Евгений Сафонов, бронзовым призером стал Николай Долгов.