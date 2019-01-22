В Челнах разыграли кубок Сафина

22 января 2019 15:41 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

На днях на базе Набережночелнинской местной организации ДОСААФ состоялось лично-командное первенство города Набережные Челны по стрельбе из малокалиберной винтовки в зачет городской Спартакиады по прикладным видам на Кубок Сафина-2019.

Соревнования проводят в течение шести лет и посвящены памяти Почетного гражданина г. Набережные Челны, бывшего председателя городского совета ветеранов Наиля Зиятовича Сафина.

Целью турнира является воспитание в среде молодежи патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

В соревнованиях участвовали 9 команд из подростковых клубов, кадетских и общеобразовательных школ города. Всего в меткости соревновались 60 человек.

По итогам стрельб были определены победители и призеры командного и личного первенства. Выполнили и подтвердили 3 спортивный разряд 13 человек. Самые меткие стрелки и лучшие команды отмечены грамотами и памятными призами.

Командный зачет

1 место - Кадетская школа № 82 (434 очка, 17 баллов)

2 место - Камский государственный автомеханический техникум (433, 15)

3 место - Городской дворец творчества детей и молодежи (421, 13)

Личный зачет

Упражнение МВ-20, девушки:

1 место - Алина Султанова - 171 очков (ГДТДиМ)

2 место - Влада Стрелкова -170 (ГДТДиМ)

3 место - Наталья Бобкичева – 169 (ПМК «Вега»)

Упражнение МВ-20, юноши:

1 место - Владимир Архипов -186 (ГДТДиМ)

2 место - Амир Лотфуллин - 182 («Калкан»)

3 место - Замир Хамитов -180 (КШ № 82).

Упражнение МВ-1, девушки:

1 место – Алия Исмагилов – 91 (КШ № 49)

2 место – Валерия Галкина – 86 (ДЮЦ № 14)

3 место – Влада Стрелкова – 86 (ГДТДиМ)

Упражнение МВ-1, юноши:

1 место – Замир Хамитов – 94 (КШ № 82)

2 место – Владимир Архипов – 93 (ГДТДиМ)

3 место - Амир Лотфуллин - 92 («Калкан»)

Организатор соревнований - Центр подростково-молодежных клубов «Подросток». Поддержку турниру оказывают Отдел по работе с молодежью управления образования и по делам молодежи города Набережные Челны, Набережночелнинская МО ДОСААФ РТ, местные военкомат и ветеранское движение.