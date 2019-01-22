«Академик» Сергей Ардашев – серебряный призер молодежного чемпионата мира по лыжным гонкам - Советский спорт
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22 января 2019 15:41Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

«Академик» Сергей Ардашев – серебряный призер молодежного чемпионата мира по лыжным гонкам

«Серебро» чемпионата мира по лыжным гонкам для спортсменов не старше 23 лет, проходящего в Лахти, завоевал студент третьего курса факультета спорта Поволжской академии Сергей Ардашев. «Академик» показал второй результат в спринте классическим стилем, уступив лишь норвежцу Эрику Вальнесу 1,38 секунды.

В Лахти академию представляют также студентка магистратуры Яна Кирпиченко и второкурсница Христина Мацокина.

Кроме того, на проходящем в Лахти параллельно молодежному юниорском ЧМ выступают трое студентов академии, первокурсники Денис Филимонов, Иван Селезнев и Егор Трефилов.

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