«Академик» Сергей Ардашев – серебряный призер молодежного чемпионата мира по лыжным гонкам

22 января 2019 15:41 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

«Серебро» чемпионата мира по лыжным гонкам для спортсменов не старше 23 лет, проходящего в Лахти, завоевал студент третьего курса факультета спорта Поволжской академии Сергей Ардашев. «Академик» показал второй результат в спринте классическим стилем, уступив лишь норвежцу Эрику Вальнесу 1,38 секунды.

В Лахти академию представляют также студентка магистратуры Яна Кирпиченко и второкурсница Христина Мацокина.

Кроме того, на проходящем в Лахти параллельно молодежному юниорском ЧМ выступают трое студентов академии, первокурсники Денис Филимонов, Иван Селезнев и Егор Трефилов.