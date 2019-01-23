В Норильске огонь Зимней универсиады-2019 объединился с пламенем металлургических печей

23 января 2019 12:27 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 22 января прошел в Норильске. Норильск стал первой остановкой эстафеты на территории Красноярского края. Общая протяженность маршрута – 2800 м.

Перед стартом этапа огонь Зимней универсиады-2019 побывал на Надеждинском металлургическом заводе имени Б. И. Колесникова. На крупнейшем предприятии Заполярного филиала компании «Норникель» произошло его объединение с огнем металлургических печей. Эта символическая акция призвана отразить вклад «Норникеля», Генерального партнера Зимней универсиады-2019, в подготовку Студенческих игр, и в целом в промышленный потенциал Красноярского края.

Участниками церемонии слияния огней стали председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания Красноярского края Людмила Магомедова, Глава Норильска Ринат Ахметчин, Первый вице-президент – Операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко, Статс-секретарь — Вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов, Директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин.

Забрать огонь из металлургической печи, чтобы передать его хранителям Эстафеты огня, доверили начальнику плавильного цеха №1 Надеждинского металлургического завода Илье Сарычеву. Примечательно, что огонь передавали с помощью факела, специально изготовленного для этой церемонии. Теперь атрибут будет храниться в музее предприятия.

Отметим, что именно объединенный огонь факелоносцы Зимней универсиады-2019 пронесут по улицам 13 городов Красноярского края и зажгут 2 марта в главной чаше огня в рамках церемонии открытия Студенческих игр в Красноярске.

«Норильск по праву стал тем городом в Красноярском крае, где стартовал завершающий этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, – говорит председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания Красноярского края Людмила Магомедова. – В этом городе в достаточно суровых погодных условиях живут сильные духом люди, здесь успешно развиваются и образование, и культура, и спорт. Я абсолютно уверена, что норильчане примут непосредственное участие в Зимней универсиаде-2019, которая состоится в Красноярске со 2 по 12 марта. И, конечно, каждый из нас станет самым преданным болельщиком студенческой сборной России».

По мнению Первого вице-президента – Операционного директора «Норникеля» Сергея Дяченко, проведение Студенческих игр – задача глобального уровня: «Норникель» – мировой лидер в производстве цветных и драгоценных металлов – привык решать масштабные задачи. Сегодня мы даем старт финальному этапу Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, творим историю спортивных побед, историю Красноярского края и всей России».

В Норильске участники эстафеты стартовали около спортивно-развлекательного комплекса «Арена-Норильск». Почетное право первым пронести факел по главному проспекту Заполярья получил Директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин: «В спорте и труде металлурга много общего: чтобы добиться больших результатов, необходимо также много работать, быть сплоченной командой, нацеленной на результаты и рекорды. Все знают, что «Норникель» зарождался в Норильске, и без этого города не было бы многих свершений. Сегодня Норильск остается основой промышленного потенциала Красноярского края, дает большую надежду на будущее, на развитие».

На маршруте были использованы оригинальные способы передвижения. Руководитель ансамбля современного эстрадного танца «Шкода» Лилия Панько преодолела участок дистанции на собачьей упряжке. Учитель физической культуры Валерий Селифонкин свой этап пробежал на лыжах, а депутат Норильского городского Совета Денис Каминский провез факел на снегоходе.

Всего огонь Зимней универсиады-2019 по улицам города пронесли 18 факелоносцев, среди которых Первый вице-президент – операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко, директор Проектного офиса компании «Норникель» Яна Гриб, региональный директор Красноярского отделения Сбербанка в г. Норильске Сергей Онищенко, бронзовый призер чемпионата Европы по пауэрлифтингу, главный специалист Управления корпоративных проектов компании «Норникель» Антонина Кривенко, президент спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит», представитель Управления пожарной безопасности компании «Норникель» Константин Кочан, неоднократный победитель международных и всероссийских соревнований по тхэквондо Полина Никуличева, директор спортивного комплекса «Талнах» Алексей Лягин, директор средней школы №13 Радик Каримов.

Завершился этап Эстафеты огня Студенческих игр на площади перед Дворцом спорта «Арктика», где городскую чашу огня зажгли Глава Норильска Ринат Ахметчин и завершающий факелоносец этапа, Статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов.

«Зимняя универсиада-2019 продолжит серию выдающихся спортивных событий последних лет – Сочинской Олимпиады, мирового футбольного чемпионата и отрадно, что Россия становится центром планетарного спорта. Четкая работа федерального центра, краевых властей, Дирекции Студенческих игр при поддержке «Норникеля» – залог того, что мы все обязательно станем свидетелями яркого и запоминающегося спортивного праздника», – отметил Владислав Гасумянов.

«Для Норильска проведение Эстафеты огня Студенческих игр – знаковое событие и большой праздник, – отметил Глава Норильска Ринат Ахметчин. – Наш город всегда был спортивным, и сегодня, несмотря на мороз и ветер, многие норильчане вышли на улицы города, чтобы поприветствовать огонь Зимней универсиады-2019».

Праздничная программа продолжилась внутри «Арктики» на ледовой площадке. Программу украсили лазерное шоу «Норильск, встречай!», а также выступления вокальных и хореографических коллективов.

Отметим, что в течение пяти дней около 1500 жителей города посетили презентационную интерактивную площадку «Универсиада с нами» в городском молодежном центре, где можно было принять участие в насыщенной культурно-спортивной программе, встретиться с факелоносцами и сфотографироваться с колбой, в которой хранится огонь Студенческих игр. На площадке, а также на старте и финише эстафеты была представлена лицензионная продукция Зимней универсиады-2019 – плюшевые игрушки в виде U-Лайки, шапки, магниты, значки и прочие сувениры, а также продукция мясоперерабатывающего комбината «Норильский» и рыбокомбината «Таймыр», которые являются официальными лицензиатами Студенческих игр.

Из Норильска огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Туру, где 26 января пройдет следующий этап эстафеты.

Напомним, Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 17 городах. Завершится путешествие огня Зимней универсиады-2019 1 марта 2019 года в Красноярске.

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 проводится при поддержке горно-металлургической компании «Норникель» и Siberian Wellness (Международной Корпорации «Сибирское здоровье»).