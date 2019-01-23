Зеленодольцев приглашают на «Лыжню Татарстана-2019» - Советский спорт
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23 января 2019 12:28Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Зеленодольцев приглашают на «Лыжню Татарстана-2019»

В Зеленодольске 9 февраля пройдет республиканская массовая лыжная гонка «Лыжня Татарстана-2019». Соревноваться зеленодольские лыжники будут на базе спортивного комплекса «Маяк».

Принять участие в лыжной гонке могут любители лыжного спорта, имеющие соответствующую физическую подготовку и допуск врача. Численность участников от крупных предприятий и учреждений должна составлять не менее 50 человек от организации.

Заявку на участие в «Лыжне Татарстана-2019» можно подать в Управление по делам молодежи и спорту по адресу: улица Ленина, дом №5 или по электронной почте – zel_umst@mail.ru. Также можно подтвердить свое участие за час до основного старта в СК «Маяк».

Программа «Лыжни Татарстана-2019»:

9.30 – регистрация участников гонки;
10.45 – официальная церемония открытия;
11.00 – старт VIP забега на 2019 м (руководители учреждений, предприятий, организаций);
11.15 – старт на 1 км всех желающих;
11.35 – старт на 1 км (школьники 1-4 классы);
11.50 – старт на 2 км (школьники 5-8 классы);
12.10 – старт на 2 км (школьники 9-11 классов, девушек ССУЗов и ВУЗов);
12.25 – старт на 3 км (юноши ССУЗов и ВУЗов);
12.35 – старт на 2 км всех желающих;
12.50 – старт на 3 км всех желающих.

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