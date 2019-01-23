Зеленодольск примет Всероссийский турнир по хоккею на траве - Советский спорт
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23 января 2019 12:30Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Зеленодольск примет Всероссийский турнир по хоккею на траве

В Зеленодольске с 7 по 11 февраля пройдет открытый Всероссийский турнир по хоккею на траве среди девушек 2007-2009 годов рождения. Соревнования посвящены образованию Всероссийского Общества «Динамо».

Открытие Всероссийского турнира состоится 8 февраля в 12.00. Принять участие в соревнованиях могут девушки 2007-2009 годов рождения, допущенные врачом и комиссией по допуску участников.

Предварительные заявки и подтверждение об участие в турнире необходимо прислать до 20 января по электронной почте: metodist-dinamo@yandex.ru. Задать интересующие вопросы можно по телефону: +7 (953)49-00-006 Юшкова Людмила Дмитриевна.

Отметим, что призеры и победители соревнований получат медали, кубки и грамоты. Лучших игроков от каждой команды наградят дипломами и призами.

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