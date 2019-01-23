В Выльгорте прошел I этап Кубка Федерации Республики Коми по конному спорту

50 спортивных пар приняли участие в I этапе Кубка Федерации Республики Коми по конному спорту. Воспитанники «Спортивной школы по конному спорту» и центра «Аврора» соревновались в дисциплине «конкур» на 4-х маршрутах по шести категориям.

Среди участников были как опытные спортсмены, так и любители. Многие новички смогли выполнить свои первые юношеские разряды.

«Всего планируется проведение 4-х этапов Кубка Федерации Республики Коми по конному спорту. Второй этап запланирован на февраль, третий на март, а заключительный этап запланирован на май. По итогам всех этапов Кубка будут определяться лучшие спортсмены по различным категориям», - сообщили в республиканской спортшколы по конному спорту.

По рейтингу Кубка Федерации Республики Коми по конному спорту и результатам регионального первенства, которое пройдет в июне, будет сформирована сборная команда Коми, которая примет участие в различных межрегиональных и всероссийских соревнованиях с июня по август 2019 года.

Результаты выступлений:

Маршрут № 1 «На чистоту и резвость» до 80 см. Ст. 9.8.2.1, табл. В

Категория – Дети

1-е место – Селиванова Анна на лошади по кличке Ойха (ГБУ РК «СШ по КС»)

2-е место – Хлебникова Ксения на лошади по кличке Викинг (ГБУ РК «СШ по КС»)

3-е место – Рассыхаева Василиса на лошади по кличке Викинг (ГБУ РК «СШ по КС»)

Категория – Юноши

1-е место – Шарапова Анна на лошади по кличке Виона (ГБУ РК «СШ по КС»)

2-е место – Белевцова Злата на лошади по кличке Барбарис (ГБУ РК «СШ по КС»)

3-е место – Казакова Марина на лошади по кличке Зазноба (ГБУ РК «СШ по КС»)

Маршрут № 2 «На чистоту и резвость» до 100 см. Ст. 9.8.2.1, табл. А

Категория – Дети

1-е место – Селиванова Анна на лошади по кличке Ойха (ГБУ РК «СШ по КС»)

2-е место – Благорозумова Виктория на лошади по кличке Сокол (ГБУ РК «СШ по КС»)

Категория – Юноши

1-е место – Харионовская Анна на лошади по кличке Фрау Хайзе (ГБУ РК «СШ по КС»)

2-е место – Дружкова Арина на лошади по кличке Фрау Хайзе (ГБУ РК «СШ по КС»)

3-е место – Прохорова Полина на лошади по кличке Хинстон (ГБУ РК «СШ по КС»)

Категория – Любители

1-е место – Политова Галина на лошади по кличке Рогнеда (КЦ «Аврора»)

2-е место – Кравчук Ольга на лошади по кличке Реприз (КЦ «Аврора»)

3-е место – Рогачева Анастасия на лошади по кличке Каталея (КЦ «Аврора»)

Маршрут № 3 «Классический с перепрыжкой сразу» до 80 см (ст.9.8.2.2,13.1.3, табл. А)

Категория – Молодые Лошади

1-е место – Бойцова Анастасия на лошади по кличке Qwickli (ГБУ РК «СШ по КС»)

2-е место – Рогачева Анастасия на лошади по кличке Элестина (КЦ «Аврора»)

3-е место – Широбокова Наталья на лошади по кличке Депеша (ГБУ РК «СШ по КС»)

Категория – Открытый класс

1-е место – Евсюкова Дарья на лошади по кличке Триумф (ГБУ РК «СШ по КС»)

2-е место – Литвинович Татьяна на лошади по кличке Барбарис (ГБУ РК «СШ по КС»)

3-е место – Ахмедова Алена на лошади по кличке Зазноба (ГБУ РК «СШ по КС»)

Маршрут № 4 «На чистоту и резвость» до 40 см Ст. 9.8.2.1, табл. В

Категория – Пони-класс

1-е место – Харионовская Анна на пони по кличке Дисант (ГБУ РК «СШ по КС»)

2-е место – Панюкова Полина на пони по кличке Оскар (ГБУ РК «СШ по КС»)

3-е место – Гущина Мария на пони по кличке Джади (ГБУ РК «СШ по КС»)