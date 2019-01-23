Загоскина стала бронзовым призером в соревнованиях по художественной гимнастике на Спартакиаде

23 января 2019 12:37 Источник: «Советский спорт» Регион: Мурманская область

С 17 по 19 января 2019 года в городе Архангельске проходило Первенство Северо-Западного федерального округа и II этап IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по художественной гимнастике.

В финале многоборья по групповым упражнениям II этапа IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года учащаяся МОДЮСШ Мария Загоскина, в составе сборной команды Мурманской области, стала бронзовым призером по программе КМС среди спортсменок 2004-2006 гг. рождения.

Поздравляем Марию и её тренера Найденову Наталью Юрьевну с успешным выступлением!