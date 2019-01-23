Загоскина стала бронзовым призером в соревнованиях по художественной гимнастике на Спартакиаде - Советский спорт
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23 января 2019 12:37Источник: «Советский спорт»Регион: Мурманская область

Загоскина стала бронзовым призером в соревнованиях по художественной гимнастике на Спартакиаде

С 17 по 19 января 2019 года в городе Архангельске проходило Первенство Северо-Западного федерального округа и II этап IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по художественной гимнастике.

В финале многоборья по групповым упражнениям II этапа IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года учащаяся МОДЮСШ Мария Загоскина, в составе сборной команды Мурманской области, стала бронзовым призером по программе КМС среди спортсменок 2004-2006 гг. рождения.

Поздравляем Марию и её тренера Найденову Наталью Юрьевну с успешным выступлением!

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