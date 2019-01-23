Ивановская спортсменка стала победительницей Первенства ЦФО по художественной гимнастике

23 января 2019 12:40 Источник: «Советский спорт» Регион: Ивановская область

Соревнования в Белгороде проходили по индивидуальной программе и в групповых упражнениях. Ивановская гимнастка Владислава Шаронова стала победительницей Первенства ЦФО по художественной гимнастике в общем зачете многоборья по программе кандидатов в мастера спорта.

Спортсменка является членом сборной России и тренируется в ивановской городской спортивной школе № 2 у Елены Сиворакша.

Воспитанницы ивановской городской спортивной школы № 2 Ксения Загулова, Владислава Шаронова, а также представители областной спортивной школы № 8 «Спартак» Дарья Соколова, Алена Котлярова, Полина Лебедева и Виктория Вахлакова в составе сборной Ивановской области на Первенстве ЦФО по художественной гимнастике заняли третье общекомандное место.

По итогам соревнований сформирована сборная Центрального федерального округа, которая выступит на Первенстве России. Турнир пройдёт в конце января в Казани. В составе сборной ЦФО - сразу пять представительниц Ивановской области.

Добавим, в рамках Первенства ЦФО прошли отборочные соревнования на финал Спартакиады учащихся России. На крупный турнир отобралась команда юниоров Ивановской области в составе воспитанниц городской спортивной школы № 2 Владиславы Шароновой, Ксении Загуловой, Анастасии Воронцовой, Марии Федчук и Дарьи Соколовой, представляющей областную спортивную школу «Спартак».

Первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике завершилось в Белгороде 20 января. В соревнованиях приняли участие более 400 гимнасток возрасте от 10 до 14 лет из 16 субъектов Российской Федерации.