Вандалы повредили ограждение биатлонного центра на Сахалине - Советский спорт
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23 января 2019 12:46Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

Вандалы повредили ограждение биатлонного центра на Сахалине

Неизвестные повредили решетку ограждения биатлонного центра «Триумф» в Южно-Сахалинске.

По словам сотрудников спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта (СШОР ЗВС), удар по перегородке, судя по всему, наносился тяжёлым предметом. Злоумышленники помяли металлические звенья ограждения, а некоторые и вовсе выбили.

С какой целью был совершён акт вандализма, неизвестно. В настоящий момент обстоятельства случившегося выясняются.

Ограждение на биатлонном комплексе установлено осенью прошлого года по требованию Росгвардии для безопасности во время проведения спортивных стрельб.

Специалисты СШОР ЗВС призывают сахалинцев и гостей региона с пониманием относиться к ограничительным мерам, созданным в целях безопасности граждан, и не портить спортивную инфраструктуру.

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