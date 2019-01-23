23 января 2019 12:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

22 января в Заинске стартовал чемпионат Приволжского федерального округа по лыжным гонкам. На трассах ЦСП «Ялта-Зай» соревнуются сильнейшие спортсмены Республики Башкортостан, Марий-Эл, Мордовии, Удмуртской и Чувашской республик, Пермского края, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской областей, а также более 40 лыжников, представляющих Республику Татарстан.

В программу соревнований входят индивидуальные гонки свободным и классическим стилем, спринтерская и эстафетная гонки.

Командный зачет среди субъектов подводится по сумме очков, набранных спортсменами в видах программы чемпионата. Победитель определяется по наибольшей сумме очков.

Напомним, сборная команда Республики Татарстан по лыжным гонкам в прошлогоднем чемпионате Приволжского федерального округа стала серебряным призером.