Волейболистки «Динамо-Казани» уступили «Экзачибаши» в Лиге чемпионов

23 января 2019 12:53 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» на домашней площадке уступил лидеру группы в матче Лиги чемпионов. Встреча с турецким «Экзачибаши» завершилась со счетом 1:3.

Команда из Стамбула 28 раз становилась чемпионом своей страны, побеждала в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

Перед игрой к потолку Центра волейбола была вознесена игровая майка Джордан Ларсон, выступающей за турецкий клуб. Ларсон – легенда казанского «Динамо», удостоившаяся собственной звезды в «Музее волейбола». Доигровщица стала второй волейболисткой «Динамо», чья майка находится под сводами домашней арены казаночек, ранее там оказалась джерси Екатерины Гамовой.

Гостьи сразу же взяли игру под свой контроль, добившись на старте преимущества +4. Середина партии также проходила под диктовку турецкой команды. При счете 10:18 Ришат Гилязутдинов взял тайм-аут, но он не пошел казанскому клубу на пользу, и «Экзачибаши» спокойно довел партию до победы.

В перерыве Гилязутдинов внес коррективы в игру своих подопечных, поэтому начало партии проходило в более равных условиях. Тем не менее, к середине сета гостьям удалось добиться преимущества в +7 очков. Девчонки из Казани старались, но отыграть дефицит не удалось.

Третья партия началась с двух эйсов подряд в исполнении капитана «Динамо» Евгении Старцевой. Обе команды попеременно выходили вперед, но оторваться в счете никому не удавалось. На площадке было сражение за каждое очко и даже зрители затихали, потому что интересно, что же будет дальше. А дальше больше везло турчанкам — они отыгрались с 15:9 до 15:18. От казаночек же удача отвернулась: игра на блоке стала очень слабой, при доигровке мяч чаще улетал в аут. Концовка выдалась нервная, и все-таки «Динамо» вновь удалось вырваться вперед и забрать эту партию.

Гостьи из Стамбула довольно бодро вышли на последнюю партию, сходу завладев преимуществом в пять очков. Усилиями Анны Котиковой удалось отыграть отставание, а Татьяна Кадочкина вывела казаночек вперед. Но турчанки вновь смогли догнать хозяек площадки, а позже и довести игру до победы.

Следующая игра в рамках Лиги чемпионов для подопечных Ришата Гилязутдинова состоится 5 февраля. Дома «Динамо-Казань» примет «Уралочку» из Свердловской области.

«Динамо-Казань» (Россия) — «Экзачибаши» (Турция) — 1-3 (16:25, 16:25, 25:22, 22:25)