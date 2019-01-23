На РЛК имени Раисы Сметаниной определились победители «коньковой» гонки первенств Республики Коми

23 января 2019 12:55 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Золотые медали «коньковой» гонки первенств Республики Коми завоевали представители Сыктывкара, Сосногорска, Усть-Куломского и Усть-Цилемского районов. Олеся Ляшенко, Сергей Игнатов, Карина Грибова, Сергей Бобрецов - победители «коньковой» гонки первенств Республики Коми по лыжным гонкам.

На лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной продолжаются сразу два первенства Коми. За медали борются юноши и девушки среднего и старшего возрастов (15-16 лет и 17-18 лет).

Во вторник, 22 января, обе возрастные группы соревновались в «коньковой» гонке на разных дистанциях, которые из-за морозной погоды по решению судей сократили.

Трехкилометровую дистанцию пробежали 58 лыжниц 15-16 лет. Лучшее время показала Олеся Ляшенко (г. Сыктывкар, "Фаворит"). Серебряным призером стала Юлия Рочева (г. Сыктывкар, "Фаворит"). Бронзовую медаль завоевала Алина Сопова (г. Ухта).



Гонку на пять километров гонку завершили 80 юношей 15-16 лет. Среди них в гонке первенствовал Сергей Игнатов (Усть-Куломский район). Второе место занял Илья Жижин (г. Ухта). Третьим стал Павел Мартюшев (Усть-Куломский район).



Среди девушек 17-18 лет сегодня на дистанции 5 км лучшей стала Карина Грибова (г. Сосногорск). Лидерство ей уступила Виктория Чудова (Ижемский район). Замкнула тройку призеров Влада Гуримская (г. Сыктывкар, "Фаворит"). Всего гонку пробежали 32 участницы.



Юноши 17-18 лет бежали гонку 10 км. Лучший результат среди показал Сергей Бобрецов (Усть-Цилемский район). Второе место занял Тимофей Нутрихин (г. Сыктывкар, "Фаворит"). Бронзу первого дня соревнований взял Александр Сметанин (Ижемский район). Успешно завершили гонку 60 лыжников.

Победителей и призеров всех прошедших соревновательных дней наградили медалями. На этом завершилось первенство Республики Коми среди юношей и девушек 17-18 лет. В церемонии награждения приняла участие Раиса Петровна Сметанина.



По итогам трех соревновательных дней в первенстве среди девушек 17-18 лет в общем зачете 1-е место заняла Карина Грибова (г. Сосногорск), 2-е место - Влада Гуримская (г. Сыктывкар), 3-е место - Дарья Абоносимова (г. Сыктывкар).



По итогам трех соревновательных дней в первенстве среди юношей 17-18 лет в общем зачете 1-е место занял Тимофей Нутрихин (г. Сыктывкар), 2-е место - Александр Сметанин (Ижемский район), 3-е место - Валерий Бабиков (Ижемский район).

В командном зачете Первенство Республики Коми памяти судьи всесоюзной категории А.И. Потолицына среди юношей и девушек 17-18 лет среди муниципальных районов на 1-е месте - МО МР "Ижемский, на 2-е месте - МО МР "Корткеросский", на 3-е месте - МО ГО "Усть-Куломский".



Среди городских округов в командном зачете 1-е место - МО ГО "Сыктыкар", 2-е место - МО ГО "Сосногорск", 3-е место - МО ГО "УХТА".



Программу первенства среди лыжников 15-16 закроет эстафета, которую спортсмены пробегут в четыре этапа завтра, 23 января.

Напомним, на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной с 19 по 23 января команд проходят сразу два региональных соревнования по лыжным гонкам - Первенство Республики Коми среди юношей и девушек 15-16 лет и Первенство Республики Коми памяти судьи всесоюзной категории А.И. Потолицына среди юношей и девушек 17-18 лет. В совокупности соревнования собрали более 360 участников из городов и районов Республики Коми, а также Ненецкого автономного округа и Архангельской области.